باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قادر آشنا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به ابلاغ آئیننامه جدید شورا پس از سالها بازنگری، بر ضرورت حضور رؤسای دستگاهها در جلسات، برگزاری منظم نشستهای دو هفته یکبار و نقشآفرینی کارگروههای پنجگانه در فرآیند تصمیمسازی تأکید کرد.
او همچنین از تشکیل «هیأت رئیسه» برای تصمیمگیری در شرایط اضطراری خبر داد و خواستار اهتمام جدیتر مسئولان استانها، بهویژه فارس، در برگزاری منظم جلسات شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در توضیح ساختار جدید شورا اظهار داشت: آئیننامه تازه، پس از چند سال کار کارشناسی و بازنگری، ابلاغ و لازمالاجرا شده است.
آشنا افزود: بر اساس این آئیننامه، شورا قائم به شخص بوده و بالاترین مقام هر دستگاه موظف به حضور در جلسات است.
او ادامه داد: از اسفند گذشته، برنامه نشستهای شورای فرهنگ عمومی کشور تدوین و ابلاغ شده و جلسات بهصورت منظم هر دو هفته برگزار میشود؛ بنابراین اعضا از پیش برای حضور آمادگی دارند.
دبیر شورا با تأکید بر مشارکت همه دستگاهها در فرآیند تصمیمگیری، خاطرنشان کرد: وظیفه دبیرخانه تنها هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات است.
او افزود: شورای فرهنگ عمومی، شورایی قرارگاهی است و نه صرفاً کارشناسی؛ از این رو مباحث باید در کارگروههای تخصصی بررسی و پس از کارشناسی کامل به صحن شورا ارائه شود.
آشنا با اشاره به اهمیت مصوبات شورا گفت: این مصوبات توسط استاندار ابلاغ میشود و برای همه دستگاهها الزامآور است. وی اصلاح فرهنگ عمومی را اولویت اصلی دانست و یادآور شد: مطابق تأکید رهبر معظم انقلاب، تصمیمگیری درباره سینما، هنر و سایر حوزههای فرهنگی باید در این شورا انجام گیرد.
او در ادامه افزود: هیأت رئیسه شورا متشکل از رئیس شورا، استاندار، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و مدیرکل اجتماعی استانداری است که در شرایط خاص و اضطراری، بدون حضور همه اعضا، تشکیل جلسه داده و تصمیمگیری میکند؛ چنانکه در جریان جنگ ۱۲ روزه از این ظرفیت استفاده شد.
آشنا همچنین با اشاره به ابلاغ برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، گفت: این اسناد بر پنج محور اصلی مسائل فرهنگی استان تمرکز دارد و پرداختن به آنها ضروری است. و
او تأکید کرد: نشستهای شورای فرهنگ عمومی نباید صرفاً محدود به مرکز استان باشد، بلکه باید در شهرستانها نیز بهطور منظم برگزار و گزارش آن در نشستهای استانی ارائه شود.
به گفته دبیر شورا، بررسیها نشان میدهد که تاکنون تنها ۵۰ درصد نشستهای شورای فرهنگ عمومی در مرکز استان فارس و ۴۰ درصد در شهرستانهای این استان برگزار شده است؛ بنابراین مسئولان باید اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.