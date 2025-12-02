\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u06a9\u0648\u0631\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0632\u063a\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u062f\u0642\u0644\u0648 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0648\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u063a\u0627\u0644 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u062f\u0642\u0644\u0648 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u06cc\u0634\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0634\u0647 \u062f\u0631\u062e\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0646\u06af\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u062f.\n\u00a0\n