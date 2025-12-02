باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روایت تلخ قطع درختان و کوره‌های زغال سازی در جنگل + فیلم

دست اندازی به جنگل‌ها توسط برخی سودجویان باعث تخریب و از بین رفتن درختان چند ده ساله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران حفاظت محیط زیست استان اردبیل چندین کوره تولید زغال را در دل جنگل‌های فندقلو شناسایی و عوامل آن را دستگیر کردند.

ایجاد کوره‌های زغال سازی در جنگل‌های فندقلو سال‌ها است که تیشه به ریشه درختان این جنگل می‌زند.

 

