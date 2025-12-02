وزیر راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت پنجاه و چهارمین سالروز ملی امارات متحده عربی، روابط دو کشور را ریشه در پیوند‌های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در مراسم گرامیداشت پنجاه و چهارمین سالروز ملی امارات عربی متحده، ضمن تبریک این مناسبت به دولت و ملت امارات، بر اهمیت توسعه روابط دو کشور بر پایه حسن همسایگی و منافع مشترک تأکید کرد.  

صادق در این مراسم که با حضور خالد عبدالله حمید عبدالله بالهول، سفیر امارات در تهران، برگزار شد، گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده ریشه در پیوندهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دارد و این پیوندها شالوده‌ای مستحکم برای مناسبات دو کشور ایجاد کرده است. 

وی با اشاره به حضور بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی در امارات و انجام حدود ۳۰۰ پرواز هفتگی میان شهرهای دو کشور، این ارتباطات را نشانه‌ای روشن از عمق روابط مردمی دانست و افزود: این مناسبات ارزشمند باید پاس داشته شود و در جهت ارتقا و گسترش آن تلاش کنیم.  

وزیر راه و شهرسازی همچنین امارات را یکی از شرکای اصلی تجاری ایران معرفی کرد و گفت: ظرفیت همکاری‌های اقتصادی دو کشور بسیار فراتر از سطح کنونی است و باید با تلاش مشترک، فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد شود.

وی به برگزاری نخستین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و امارات در ۱۸ ماه گذشته اشاره و ابراز امیدواری کرد دومین نشست این کمیسیون در آینده نزدیک در تهران برگزار شود.  

صادق با تأکید بر راهبرد جمهوری اسلامی ایران در اولویت‌بخشی به توسعه روابط با همسایگان، خاطرنشان کرد: ایران نگاه روشنی به گسترش مناسبات با دولت امارات دارد و از هر ابتکاری برای تقویت روابط استقبال می‌کند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود از مواضع سازنده و مسئولانه دولت امارات در محکومیت تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و افزود: رفتار خصمانه رژیم صهیونیستی علیه منطقه خلیج فارس بیش از پیش آشکار شده و ضروری است کشورهای منطقه با همبستگی و اتحاد، برای تعمیق صلح و ثبات تلاش کنند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان بار دیگر پنجاه و چهارمین سالروز ملی امارات عربی متحده را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: فرزانه صادق ، پروازهای بین‌المللی
