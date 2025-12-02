باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - سیروس پور موسوی در برنامه‌ای مدعی شد زمانی که گزینه هدایت تیم فوتبال مس رفسنجان بوده است و برای عقد قرارداد به توافق رسیده‌اند به یکباره رسول خطیبی سرمربی این تیم شده است و به او گفته‌اند معاون رئیس جمهور این را خواسته است و اگر انجام نشود شاید مدیر شرکت مس رفسنجان برکنار شود.

این ادعا اگر از سوی مسی‌ها مطرح شده است بهتر بود نام معاون رئیس جمهور هم اعلام شود و فرصت دفاع برای دولت نیز فراهم شود، اما شائبه دخالت‌های دولتی در امور فوتبال از سال گذشته و در جریان شکایت پرسپولیس از بیرانوند تشدید شد.

برخی هواداران فوتبال معتقد بودند فدراسیون در مورد باشگاه تراکتور به نوعی متفاوت عمل می‌کند و این به دلیل توصیه‌های برخی سیاسیون به فدراسیون است.

از سوی دیگر رسول خطیبی یکی دیگر از موارد ابهام برانگیز در مورد دخالت‌های دولتی در امور فوتبال است که اینبار هم سیروس پور موسوی در برنامه‌ای در فضای مجازی به آن اشاره کرده است البته این سرمربی معتقد است به او گفته‌اند که معاون رئیس جمهور دستور داده است تا رسول خطیبی به عنوان سرمربی مدر تیم مس رفسنجان فعالیت کند، اما نام فردی که این ادعا را کرده است هنوز اعلام نشده است و بهتر بود که این موضوع موشکافانه‌تر بررسی شود و از دولت هم در اینباره سوال شود.

رسول خطیبی به یکباره روی نیمکت و پشت میز ریاست ۲ باشگاه نشست و با توجه به سابقه رسول خطیبی در تیم‌هایی که حاضر بوده است توانایی مدیریتی فنی نمی‌تواند عامل این انتصاب‌ها باشد.

برخی در سال گذشته پا را فراتر گذاشتند و مدعی شدند قهرمانی تراکتور در لیگ برتر فوتبال هم به دلایل حمایت‌های سیاسی بوده است، اما معتقدیم در سال گذشته اگر موارد ابهام برانگیز را هم کنار بگذاریم باز هم تراکتور تیم خوبی بود که شایسته قهرمانی در لیگ برتر بود.

تهدید های زنوزی در مورد ناگفته های فوتبال و البته اغماض فدراسیون در برخی مواردی که انتظار می رفت مناسب تر عمل کند و کدخدا منشی مهدی تاج در قبال پرونده تراکتور و پرسپولیس همه و همه عاملی بودند برای پر رنگ شدن برخی دخالت های غیر ورزشی در فوتبال!

اما وقتی به پرونده علی بیرانوند و پرسپولیس نگاه می‌کنیم تاخیر در صدور رای تا بعد از قهرمانی تراکتور در لیگ برتر کمی ابهامات را بیشتر می‌کند و اینکه روسل خطیبی ناز مدیر عاملی یک تیم خودرو ساز برکنار می‌شود و بلادرنگ به تیم دیگر متعلق به رقیب صنعتی باشگاه قبلی می‌پیوندد و از نیمکت‌های مختلف بلافاصله به نیمکت دیگری می‌رود نیاز به توضیخ عقلانی دارد؟

آیا پشت رسول خطیبی به مدیریت علمی خودش گرم است یا از جایی غیر از ورزش حمایت می‌شود؟ آیا حضور رسول خطیبی در تیم‌های مختلف به عنوان سرمربی دستوری است یا بر اساس دانش فنی این سرمربی است؟

معتقدیم نماینده‌ای از دولت، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های مرتبط در موضوع دخالت‌های دولتی در ورزش باید در یک برنامه حضور داشته باشند و معمای مطرح شده در ۱ سال اخیر را حل کنند چرا که در غیر اینصورت نتایج هم دست خوش برخی اتهامات، کمرنگ می‌شود و به نوعی فوتبال درگیر سیاست و سیاست درگیر فوتبال خواهد شد.