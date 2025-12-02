وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی بسته پشتیبانی، آموزش و تجهیزات نظامی به ارزش حدود یک میلیارد دلار به عربستان سعودی و ۴۵۵ میلیون دلار به بحرین موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش احتمالی بسته پشتیبانی، آموزش و تجهیزات مرتبط با بالگرد‌های نظامی به ارزش حدود یک میلیارد دلار به عربستان سعودی موافقت کرده است. پنتاگون در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، این توافق را تأیید کرد.

بر اساس بیانیه‌های جداگانه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، این قرارداد احتمالی شامل تأمین قطعات یدکی، خدمات تعمیر و نگهداری، و نیز برنامه‌های آموزشی برای ناوگان بالگرد‌های نیروی هوانیروز ارتش سلطنتی عربستان سعودی خواهد بود.

این تصمیم در چارچوب روابط امنیتی و دفاعی طولانی‌مدت دو کشور صورت گرفته و نشان‌دهنده تداوم همکاری‌های نظامی واشنگتن با ریاض است.

آمریکا فروش احتمالی خدمات پشتیبانی جنگنده‌های اف-۱۶ به بحرین به ارزش ۴۵۵ میلیون دلار را تأیید کرد

پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده فروش احتمالی خدمات پشتیبانی جنگنده‌های اف-۱۶ و تجهیزات مرتبط به بحرین را با هزینه تخمینی ۴۵۵ میلیون دلار تأیید کرده است.

پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیمانکاران اصلی این فروش، شرکت‌های «جنرال الکتریک ایروسپیس» و «لاکهید مارتین ائروناتیکس» خواهند بود.

منبع: رویترز