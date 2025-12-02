وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی بسته پشتیبانی، آموزش و تجهیزات نظامی به ارزش حدود یک میلیارد دلار به عربستان سعودی و ۴۵۵ میلیون دلار به بحرین موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با فروش احتمالی بسته پشتیبانی، آموزش و تجهیزات مرتبط با بالگرد‌های نظامی به ارزش حدود یک میلیارد دلار به عربستان سعودی موافقت کرده است. پنتاگون در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، این توافق را تأیید کرد.

بر اساس بیانیه‌های جداگانه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، این قرارداد احتمالی شامل تأمین قطعات یدکی، خدمات تعمیر و نگهداری، و نیز برنامه‌های آموزشی برای ناوگان بالگرد‌های نیروی هوانیروز ارتش سلطنتی عربستان سعودی خواهد بود.

این تصمیم در چارچوب روابط امنیتی و دفاعی طولانی‌مدت دو کشور صورت گرفته و نشان‌دهنده تداوم همکاری‌های نظامی واشنگتن با ریاض است.

آمریکا فروش احتمالی خدمات پشتیبانی جنگنده‌های اف-۱۶ به بحرین به ارزش ۴۵۵ میلیون دلار را تأیید کرد

پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده فروش احتمالی خدمات پشتیبانی جنگنده‌های اف-۱۶ و تجهیزات مرتبط به بحرین را با هزینه تخمینی ۴۵۵ میلیون دلار تأیید کرده است.

پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیمانکاران اصلی این فروش، شرکت‌های «جنرال الکتریک ایروسپیس» و «لاکهید مارتین ائروناتیکس» خواهند بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: قطعات یدکی ، آمریکا عربستان
خبرهای مرتبط
سودای عثمانی، جنگ سرد و نقاب اردوغان
قمار بن‌سلمان، موازنه وحشت در خلیج فارس
معمای آغوش سیاسی واشنگتن-ریاض: آمریکا چه از عربستان می‌خواهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند