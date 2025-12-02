رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت: آمار فوتی سازمان بهشت زهرا تا ماه قبل میانگین روزی ۱۸۰ نفر بود و امروز به روزی ۲۲۰ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به آسیب‌های آلودگی هوا به مردم اظهار کرد: با این مدل حکمرانی امیدی به تغییر وضعیت جدی در بحث آلودگی هوا نداریم؛ سال‌های سال است که قوه مجریه به تکالیف خودش عمل نمی‌کند. قوه مقننه نظارت عالیه را انجام نمی‌دهد و قوه قضاییه به ترک فعل‌ها رسیدگی نمی‌کند. تنها راه پیش رو تغییر مدل حکمرانی در این حوزه است و مسیر باید از طریق قوه مقننه پیگیری شود وگرنه همین وضعیت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: موضوع آلودگی هوا مستقیما با جان مردم طرف است. آمار فوتی سازمان بهشت زهرا تا ماه قبل میانگین روزی ۱۸۰ نفر بود و امروز به روزی ۲۲۰ نفر است؛ رشد ۲۰ درصدی در یک ماه نشان دهنده وضعیت فاجعه بار آلودگی هواست. وزارت بهداشت باید در این زمینه شفاف سازی و میزان افزایش مراجعات را اعلام کند. متاسفانه بعضی اوقات صرفا تغییر رویه‌ها زمانی رخ می‌دهد که جان مردم مستقیما تهدید می‌شود.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: پیشنهاد دارم خانواده متوفیانی که عزیزانشان دچار مرگ ناگهانی شده، از مسئولین و متولیان شکایت کنند تا شاید قوه قضاییه جدی‌تر به این موضوع ورود کند.

منبع: شورای شهر تهران