باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز سه اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها بررسی خواهد شد، اظهار کرد: اساسنامه شرکت پیام رسا، شرکت معاینه فنی خودرو و نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری در دستور کار قرار دارد.

وی در مورد فراهم شدن زیرساخت‌ها برای رفع آلودگی هوا، یادآور شد: شهر‌های آلوده‌تر از تهران توانستند با برنامه‌ریزی درست به هوای پاک برسند و ما هم قطعا می‌توانیم، اما باید به برنامه‌ها عمل کنیم. تنها نگارش و تصویب قانون کافی نیست و اجرای آن مهم است. بنده تلفنی در مورد برگزاری جلسات بررسی عملکرد نهاد‌ها صحبت خواهم کرد. اگر جلسه برگزار نشود ناچار خواهیم شد از روش‌های مختلف اطلاعات لازم را به دست بیاوریم و به مردم بگوییم کدام دستگاه وظایف خود را انجام نداده است.

چمران با بیان اینکه وزارت کشور یکی از نهاد‌هایی است که باید به تهران و شهر‌های مختلف اتوبوس بدهد، گفت: به دلایل شرایط مالی و دیگر دلایل این اقدام را انجام ندادند. حتی اتوبوس‌های قرارداد‌های منعقد شده در سال‌های قبل را نیز تحویل ندادند و یا کمتر تحویل دادند.

وی افزود: توسعه حمل و نقل عمومی و کاستن از تردد شخصی یکی از راهکار‌های کاهش آلودگی هواست. اگر خودرو‌های شخصی نیز برقی و هیبریدی شوند، اثرگذار خواهد بود. البته ما در شرایط جغرافیایی خاصی به لحاظ وزش باد و باران هستیم. کمااینکه دیدیم که شب گذشته با بارش محدود باران هوای تهران پاک‌تر شد.

چمران با بیان اینکه دستگاهی که باید قانون هوای پاک را الزامی کند، باید دارای قدرت و جایگاه اداری باشد، تصریح کرد: شهر‌های دیگر دنیا اقداماتی انجام دادند و موفق شدند. در برخی شهر‌ها ورود خودرو‌های بنزینی به محدوده مرکزی شهر ممنوع است و ما هم می‌توانیم انجام دهیم، اما باید اراده آن را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به گذشته تهران شرایط بهتری برای معلولان دارد، یادآور شد: در این مورد برنامه‌ریزی وجود نداشت، اما هر ساله مسیر‌هایی برای تردد افراد معلول ایجاد می‌شود؛ هرچند کافی نیست و باید توسعه پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر عدم تردد افراد دارای معلولیت با وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: افراد غیر معلول هم مشکل حمل و نقل و تردد دارند. در تهران خودرو‌هایی به صورت رایگان در اختیار معلولان قرار گرفت که در دیگر شهر‌ها یا حمل و نقل این افراد دنبال نمی‌شود و یا به این اندازه نیست.