باشگاه خبرنگاران جوان - سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی که امروز سه شنبه برگزار شد، اعلام کرد که تحولات اخیر سازمان امور مالیاتی از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و وارد مرحلهای دانشبنیان، هوشمند و دادهمحور شده است.
وی با اشاره به رشد ۴۵ درصدی تحقق درآمدهای مالیاتی در هفتماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: «این رشد، بیانگر ارتقای کارایی نظام مالیاتی و توسعه پایههای جدید مالیاتی است.»
رئیسکل سازمان امور مالیاتی همچنین از ثبت بالاترین نسبت مالیات به منابع بودجه در هفت سال گذشته خبر داد و افزود: «این نسبت در سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۸ درصد رسیده که نشاندهنده کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی است.»
او ادامه داد: «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح طی هفت سال گذشته رسیده است؛ این رقم بر اساس آمار بانک مرکزی ۸.۳ درصد و طبق آمار مرکز آمار ایران ۶.۴ درصد است که نشاندهنده تقویت جایگاه مالیات در ساختار اقتصادی کشور است.»
در بخش دیگری از این نشست، وی از رشد ۱۰۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: «میزان استردادها در هشتماهه ۱۴۰۴ از ۲۰ همت به ۴۰ همت رسیده است.»
وی تحولات ساختاری نظام مالیاتی را ورود این نهاد به مرحلهای جدید توصیف کرد و افزود: «نظام مالیاتی ایران در حال گذار از ساختاری سنتی به ساختاری دانشبنیان و هوشمند است؛ تحولی که دو پیام اصلی دارد: نخست، افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی بهواسطه کاهش نقش عوامل انسانی و گسترش حسابرسی سیستمی، و دوم، تقویت اقتصاد دانشبنیان از مسیر معافیتها و اعتبارهای مالیاتی برای شرکتهای فناور.»
به گفته رئیسکل سازمان امور مالیاتی، ۹۶ درصد مالیات مشاغل بهصورت سیستمی محاسبه شده و این اقدام در قالب اجرای تبصره ماده ۱۰۰ باعث حذف نیاز به اظهارنامههای سنتی برای مشاغل خرد شده است.
وی همچنین اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ ماهانه بیش از ۵.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیک و رسید دستگاههای کارتخوان (POS) صادر شده است؛ آماری که به گفته او «نشاندهنده ورود صورتحساب دهی مالیاتی به عصر هوشمند و گامی بزرگ در شفافیت اقتصادی» است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی در پایان تصریح کرد: «بر اساس تبصره ماده ۱۰۰، ۹۰ درصد اصناف و مشاغل مشمول مالیات صفر شدهاند که اقدامی مؤثر در حمایت از کسبوکارها و کاهش هزینههای فعالیت اقتصادی است.»
منبع: تسنیم