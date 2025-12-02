رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز باید متوقف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به تداوم شرایط ناسالم جوی و آلودگی هوا و دورکاری ادارات و تعطیلی مدارس در روز‌های اخیر گفت: وزارت بهداشت بار‌ها نشان داده است که سلامت مردم خط قرمز است؛ چه در حوادث جاده‌ای، چه در بحران آلودگی هوا. اولویت ما همواره حفظ جان شهروندان بوده و در این مقطع نیز تلاش می‌کنیم با ارائه توصیه‌های دقیق، مواجهه مردم با آلاینده‌ها را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش تردد‌های غیرضروری در روز‌های آلوده افزود: مهم‌ترین کاری که مردم می‌توانند انجام دهند این است که تا حد امکان در فضای بیرون حضور نداشته باشند. کاهش تردد، خصوصاً برای افراد دارای بیماری قلبی‌–‌عروقی و تنفسی، سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار اهمیت بیشتری دارد. اگر خروج از منزل ضروری بود، بهتر است زمان تردد کوتاه بوده و از ماسک‌های تنفسی استاندارد استفاده شود.

فرهادی اولویت استفاده از ماسک FFP۲ را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مطابق تست‌های علمی، ماسک FFP۲ بهترین گزینه است و پس از آن N۹۵ قرار دارد. البته ماسک‌های سه‌لایه پزشکی نیز اگرچه در سطح پایین‌تر، اما می‌توانند ۶۰ تا ۷۰ درصد آلاینده‌ها را کاهش دهند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار با اشاره به اینکه هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز باید متوقف شود، افزود: ورزش سبک و سنگین در فضای باز در این شرایط ممنوع است. حتی افرادی که عادت به پیاده‌روی طولانی‌مدت داشتند باید این فعالیت را تا بهبود شرایط به حداقل برسانند.

او همچنین بر ضرورت رعایت بهداشت فردی تأکید کرد و گفت: پس از بازگشت به منزل، شست‌وشوی کامل دست و صورت و در صورت امکان استحمام توصیه می‌شود، چرا که حجم قابل توجهی از ذرات معلق روی پوست و مو می‌نشیند.

فرهادی در ادامه با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی و طرح زوج‌وفرد اظهار کرد: در این وضعیت بهتر است مردم از حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو استفاده کنند. ایستگاه‌های مترو آلودگی کمتر و تردد ایمن‌تری دارند.

وی همچنین مصرف میوه و سبزیجات تازه و منابع غذایی غنی از آنتی‌اکسیدان را در تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر دانست و گفت: در شرایط آلودگی هوا، نقش میوه‌ها و سبزیجات بسیار پررنگ‌تر از شیر است، هرچند مصرف شیر نیز به‌عنوان یک ماده غذایی مفید توصیه می‌شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره نظارت وزارت بهداشت بر واحد‌های عرضه مواد غذایی در فضای باز، توضیح داد: یکی از مأموریت‌های مهم همکاران ما در دوره آلودگی هوا، تشدید بازرسی‌ها از واحد‌های صنفی به‌ویژه میوه‌فروشی‌ها، لبنیاتی‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی در فضای باز است. تذکرات لازم به‌صورت جدی ابلاغ می‌شود.

او یکی از چالش‌های مهم محیط‌زیستی را زباله‌سوزی و پسماندسوزی در حاشیه شهر‌ها عنوان و تاکید کرد: اگرچه این موضوع مأموریت مستقیم ما نیست، اما همکاران بهداشت محیط هم‌اکنون در کنار بازرسی از مراکز شن و ماسه و واحد‌های صنعتی آلاینده، این حوزه را نیز رصد می‌شود.

وی با اشاره به بحران کم‌آبی و نگرانی‌های مرتبط با کیفیت آب افزود: در کنار آلودگی هوا، یک بخش مهم فعالیت همکاران ما بررسی استاندارد‌های آب شرب، نمونه‌برداری‌های میکروبی و شیمیایی و پایش مداوم منابع تأمین آب است. در واقع برخلاف بسیاری از دستگاه‌ها، نه‌تنها دورکاری نداریم، بلکه شدت فعالیت همکاران ما در این روز‌ها بیشتر شده است.

فرهادی درباره نظارت بر آب‌های بسته‌بندی نیز گفت: دو سطح نظارت وجود دارد؛ مرحله اول توسط سازمان غذا و دارو برای صدور پروانه‌ها انجام می‌شود و مرحله دوم مربوط به حوزه بهداشت است که بر نگهداری، عرضه و شرایط بسته‌بندی نظارت می‌کند. امروز در دنیا گرایش به سمت کاهش مصرف پلاستیک و استفاده بیشتر از ظروف شیشه‌ای است، زیرا احتمال انتقال آلاینده‌ها و ریزپلاستیک‌ها از ظروف پلاستیکی هنوز موضوع بحث‌های جدی علمی است.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: آلودگی هوا ، وزارت بهداشت
