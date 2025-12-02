چهارمین دوره جام صلح و دوستی اسنوکر، یادواره پیشکسوت ورزش مهاجرین مرحوم سرور نظری پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛علیرضا شریفی- چهارمین دوره جام صلح و دوستی اسنوکر، یادواره پیشکسوت ورزش مهاجرین مرحوم سرور نظری، شب گذشته دهم آذرماه با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی به کار خود پایان داد.

در این دوره از رقابت‌ها ۳۲ ورزشکار از مناطق مختلف مشهد حضور داشتند که از این میان ۱۸ ورزشکار از مهاجرین افغانستانی و ۱۴ ورزشکار ایرانی بودند.

محمد دانش‌ور، مسئول برگزاری مسابقات، هدف از این دوره را «تشویق ورزشکاران به رشته‌های مختلف ورزشی از جمله اسنوکر» بیان کرد و افزود: این رقابت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت صلح و دوستی میان ورزشکاران دو کشور داشته باشد.

در پایان این مسابقات، علی اکبری، مجتبی رمضانی و محراب میانکی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.