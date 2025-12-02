معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب فصل «مسئولیت و سازندگی» به قلم مرحوم استاد علی صفائی حائری را برای مسابقه کتابخوانی دانشجویان انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب مسئولیت و سازندگی در خصوص روش تربیتی اسلامی است. به‌عبارت‌دیگر این کتاب به روش‌های شناخت اسلامی، جهان‌بینی اسلامی، آرمان‌های اسلامی، استعدادها، روحیه‌ها و زمان مناسب سازندگی انسان پرداخته است.

در این اثر تربیتی و آموزشی از موضوعاتی، چون مسئولیت و زیربنا‌های آن، تربیت، مفهوم و امکانات آن، مربی، دیدگاه‌ها، ویژگی‌ها و ضرورت‌ها سخن گفته شده است.

هدف از نگارش کتاب مسئولیت و سازندگی برطرف‌کردن برخی اشکالات موجود در فرآیند‌های تربیتی است.

باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران، زیر نظر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران آزمون مسابقه کتاب‌خوانی این کتاب را روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت برخط (آنلاین) از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند. BookRc.ir دانشجویان ایران به نشانی نسخه الکترونیکی کتاب در برنامه‌های کاربردی «طاقچه» موجود است.

دانشجویان علاقه‌مند کتاب‌خوانی می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه به پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران مراجعه و اقدام کنند. 
در این دوره از مسابقات به برگزیدگان جوایز ۳۰ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

نتیجه مسابقه یک هفته بعد از آزمون اعلام خواهد شد.

«کتاب فصل» طرحی برای دانشجویان کتاب‌خوان است که باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران از پاییز ۱۴۰۳ آن‌را آغاز کرد. براساس این طرح هر فصل، کتاب‌هایی متناسب با نیاز‌های معرفتی و فکری دانشجویان کشور، معرفی و به مسابقه گذاشته می‌شود. هدف از طرح «کتاب فصل» ارتقای سطح معرفتی و اندیشه‌ای دانشجویان با رویکرد تفکر انتقادی است.

برچسب ها: جهاددانشگاهی ، دانشجویان
خبرهای مرتبط
امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی «سرایداران مدارس»
قائم مقام رئیس جهاد دانشگاهی اعلام کرد؛
جهادگران دانشگاهی تمام قد برای پیشبرد اهداف نظام و منویات رهبری پای کار ایستاده‌اند
مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، نمونه‌ای از فداکاری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
آخرین اخبار
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
شتاب انقلاب هوش مصنوعی در پزشکی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های پنهان
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۱۶ آذرماه
وزیر علوم: موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
خوراکی‌هایی که نباید در سرماخوردگی مصرف کرد
۹۴ درصد بیماران اچ آی وی در ایران با درمان منظم دیگر ناقل ویروس نیستند
نقض امنیتی، داده‌های کاربران ChatGPT را هک کرد
تداوم آموزش غیرحضوری واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برای فردا
ضرغامی: فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی کمکی به حل مسائل نمی‌کند
سامانه‌های گرمایشی مدارس کشور هوشمند می‌شوند
اگر خورشید کم‌نور شود چه پیامد‌های بالقوه‌ای برای زمین دارد؟
یک داروی ارزان قیمت، نیاز به انسولین را برای بیماران دیابتی کاهش می‌دهد
شبکه جدید هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon راه‌اندازی شد
رصد سومین منطقه بزرگ لکه خورشیدی مشاهده شده در سال جاری
چت‌بات هوش مصنوعی، امور مالیاتی کسب‌وکارها را ساده می‌کند+ فیلم
آیا شمردن گوسفندان واقعا کمک می‌کند تا سریع‌تر به خواب بروید؟
معرفی یک مسکن بی خطر برای سردرد + فیلم
صرفه‌جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با بومی‌سازی افزودنی نوآورانه PPR در صنعت لوله‌سازی+ فیلم
ترکیبی قدرتمند برای مقابله با نفخ + فیلم
عموم بیماران مبتلا به آنفلوانزا با درمان ساده خوب می‌شوند + فیلم
سنین ۵ تا ۱۴ سال در خطر سویه جدید آنفلوآنزا/ ادامه اوج بیماری تا ۴ هفته آینده
ادامه پویش «من هم تست HIV می‌دهم» در کشور تا ۲۰ آذرماه
رونمایی از دستگاه هوشمند ایرانی اندازه‌گیری زاویه تماس؛ رقیبی برای مدل‌های آلمانی و آمریکایی + فیلم
برنامه وزارت بهداشت برای کنترل HIV، سل و هپاتیت
آخرین وضعیت جسمی و روند درمان رضا امیرخانی/ سطح هوشیاری پایین است
تحریم دیگر تهدیدی برای زیست‌فناوری نیست؛ مانع اصلی، مسیر صادرات و انتقال ارز است + فیلم
اولین نمایشگاه بین‌المللی هوش‌مصنوعی (aix) ایران برگزار می‌شود
عبور نمونه‌های آنفلوانزا مثبت از آستانه هشدار بالا