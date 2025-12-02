باشگاه خبرنگاران جوان- کیومرث حبیبی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و ساماندهی سرزمین و محیط زیست استان، که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، بر ضرورت اجرای دقیق طرحهای شهری و اهمیت جانمایی صحیح شهرکهای جدید تاکید کرد.
وی با اشاره به برنامهریزی استان برای ایجاد پنج شهر جدید، افزود: یکی از این شهرها، شهرک نیشتمان در اطراف سنندج است که مراحل تصویب آن از جمله در شورای عالی شهرسازی و معماری طی شده است.
معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه نبود نقشههای دقیق و اطلاعات کامل مالکیتی در برخی مقاطع باعث تاخیر در اجرای طرح شده است، اظهار کرد: این طرح باید با جمعبندی کامل مطالعات، تعیین محدوده، ارزیابی منابع مالی و نظر نهادهای مربوطه نهایی شود.
حبیبی درباره طراحی شهرک نیشتمان گفت: طرح اولیه با کاربریهای متنوع مسکونی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی آماده شده و رعایت ظرفیت محیطی و شیبهای منطقه در آن مدنظر قرار گرفته شده است.
وی اتصال این شهرک به شهر مادر سنندج را یکی از نکات کلیدی موفقیت طرح دانست و افزود: ایجاد شهرک نیشتمان میتواند محدودیت فضایی سنندج را جبران کند بنابراین جمعیتپذیری آن باید به ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر برسد تا افراد بیشتری در این شهر سکونت یابند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای تأمین زیرساختها، رفع تداخلات مالکیتی و استفاده از امکانات قانونی موجود تاکید کرد و گفت: با سرمایهگذاریهای گسترده دولت در شهرهای جدید، کردستان نباید از این فرصتها غافل شود و اجرای شهرهای جدید باید با جدیت دنبال گردد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم تصمیمگیری کارشناسی و ارزیابی همهجانبه درباره طرحهای ارائه شده در کارگروه، گفت: در تمام مراحل، حقوق عامه مردم و منافع دولت بهطور کامل مدنظر قرار گیرد تا طرحها هم از نظر فنی و هم از نظر اجتماعی و قانونی توجیهپذیر باشند.
حبیبی همچنین به نقش مثبت طرحهای سرمایهگذاری در شهرستانهایی مانند بیجار که با مهاجرت جمعیتی مواجه هستند، اشاره کرد و گفت: این طرحها میتوانند اشتغال و زیرساختهای محلی را تقویت کرده و موجب ماندگاری مردم شوند، امری که از نظر استراتژیک به نفع استان است.
در این جلسه، ۴۷ طرح بررسی شد که از این میان، ۴۲ طرح موافقت و برای ۵ طرح دیگر جهت بررسی مجدد و رفع مشکلات، مخالفت اعلام شد.