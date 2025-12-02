وزیر صمت گفت: تعرفه خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند، اما در صورت افزایش قیمت‌ها، امکان بازنگری مجدد تعرفه‌ها وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گلایه‌ها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت‌ها دانست و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته گمرک با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما امسال این عدد به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمت‌گذاری واقع‌بینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند.

وزیر صمت گفت: تعرفه‌ها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی و سپس به هیئت دولت ارسال و ابلاغ می‌شود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفه‌ها نیز وجود دارد.

براساس برخی گزارش‌ها، قیمت‌گذاری مبهم و صورت‌های مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرف‌کننده سنگین‌ترین بار این اختلاف را بپردازد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: گرانی خودرو ، مونتاژ خودرو
