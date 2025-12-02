مراسم رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب با حضور جمعی از اهل فرهنگ و ادب در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- مراسم رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب در مشهد برگزار شد.

این کتاب به قلم سید اسحاق شجاعی و درباره‌ی سیره عملی و اخلاقی پیامبر گرامی اسلام نوشته شده و در ۲۱ فصل تدوین شده است.

زیر باران آفتاب نخستین کتاب در افغانستان است که با ساختاری آموزشی و درسی نگاشته شده و هم‌اکنون در مدارس دینی و دارالعلوم‌ها تدریس می‌شود؛ پیش از این در این مراکز کتاب سیرت‌النبی اهل سنت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

نویسنده در این مراسم با اشاره به محتوای اثر گفت: «این کتاب بیانگر آن است که پیامبر ما تا چه اندازه سیره‌ای فراخ، روحیه‌ای سرشار از تسامح و تساهل، و خلقی مبتنی بر گذشت داشته است.»

این برنامه به همت بنیاد فرهنگی ـ اجتماعی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.