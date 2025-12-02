باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر نصیری کارگردان و تهیه کننده سینما درگذشت. این هنرمند که در زمینه تدوین و طراحی صحنه هم فعال بود، به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری بود و از دنیا رفت.

فعالیت حرفه‌ای‌اش در سینما را از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز کرد و نخستین تجربه کارگردانی او مربوط به فیلم «مجروح جنگی» بوده است که در سال ۱۳۷۷ ساخته شد.

فیلم های چون «مسلخ»، «لوکوموتیوران»، «ستیز با درون» ، «شغال»، «منفی هجده»، «اشک و سکوت» نیز در فهرست آثار او دیده می‌شوند.

خانه سینما درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری تسلیت گفته و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر و آرامش دارد.