اصغر نصیری کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده سینما که به دلیل مشکلات تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود، درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر نصیری کارگردان و تهیه کننده سینما درگذشت. این هنرمند که در زمینه تدوین و طراحی صحنه هم فعال بود، به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری بود و از دنیا رفت. 

فعالیت حرفه‌ای‌اش در سینما را از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز کرد و نخستین تجربه کارگردانی او مربوط به فیلم «مجروح جنگی» بوده است که در سال ۱۳۷۷ ساخته شد.

فیلم های چون «مسلخ»، «لوکوموتیوران»، «ستیز با درون» ، «شغال»، «منفی هجده»، «اشک و سکوت» نیز در فهرست آثار او دیده می‌شوند.

خانه سینما درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری تسلیت گفته و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر و آرامش دارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد ?
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۰۲:۳۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
خییلی متأثر شدم خدا رحمتش کنه روحش شاد یادش گرامی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
این ویروس کرناست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
تازه شناخته شده ی چه آدمهایی نمی‌شناسید و هر روز فوت کردن آلودگی و کرونا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه و به خانوادش صبر بده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
همون موقع هم به اسم کرونا ملت رو ترسوندن و خیلی ها رو الکی کشتن . همه این مریضی و سرماخوردگی بخاطر تغییر آب و هوا و نباریدن هست ...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتشون کنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
00
۱۹:۳۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
روح همه شاد
۵
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
کرونا است میگن آنفولانزا؟واکسن به مردم اشتباهی می زنند
۷
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خداوند رحمتش کنه و به خانواده اش صبر بده .
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مال آلودگی هواس خدا لعنتتون کنه
۶
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مرغ کیلویی ۲۵۰ تومان مسئولین افتخار مردم
۵
۳۸
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد تسلیت به خانواده ایشان
۵
۱۸
پاسخ دادن
