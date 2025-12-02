ترکیه اعلام کرد یک نفتکش حامل روغن آفتابگردان در مسیر حرکت از روسیه به گرجستان در دریای سیاه گزارش داده که مورد حمله قرار گرفته، اما هیچ مصدومی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک نفتکش دیگر در دریای سیاه و در مسیر حرکت به گرجستان گزارش داده که مورد «حمله» قرار گرفته است، اما هیچ مصدومی نداشته است.

اداره امور دریایی ترکیه در پلتفرم ایکس نوشت: «نفتکش میدولگا ۲ گزارش داد که در فاصله ۸۰ مایل دریایی از ساحل ما مورد حمله قرار گرفته است». این نهاد افزود که این نفتکش «با ۱۳ خدمه و محموله روغن آفتابگردان در حال حرکت از روسیه به گرجستان بوده است».

ترکیه روز شنبه اعلام کرده بود که نفتکش «ویرات» - که بخشی از ناوگان موسوم به سایه روسیه است - روز جمعه در فاصله حدود ۳۵ مایلی سواحل دریای سیاه ترکیه، توسط یک شناور بدون سرنشین مورد اصابت قرار گرفته است.

هنوز مشخص نیست که چه کسی پشت این حملات گزارش شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دریای سیاه ، حمله به نفتکش ، ترکیه
