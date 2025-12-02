۲۰ مستند نیمه‌بلند ایرانی در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روز‌های برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فهرست ۲۰ مستند نیمه‌بلند بخش مسابقه ملی اعلام شد.

«کوروش» کارگردان و تهیه‌کننده: سپیده سپهی

«گره» کارگردان و تهیه‌کننده: وحید صداقت

«با موریانه‌ها چه می‌کنید؟» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن علیدادی

«فصل فرار اسب‌ها» کارگردان صادق دهقانی، تهیه‌کننده: مهدی قربان‌پور

«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیه‌کننده: علی محمد صادقی

«پیکار با پیکر» کارگردان: آرش اسحاقی، تهیه‌کننده: گلنار قسیمی

«من جلال آل احمد هستم» کارگردان و تهیه‌کننده: علی اکبری

«طجرشت» کارگردان و تهیه‌کننده: شهرام درخشان

«پرندگان مانگرو» کارگردان و تهیه‌کننده: عبدالعزیز قاسمی

«جندی شاپور» کارگردان و تهیه‌کننده: پژمان مظاهری‌پور

«جنگل قائم» کارگردان و تهیه‌کننده: حامد سعادت

«دیدار بلوط» کارگردان و تهیه‌کننده: فرهاد ورهرام

«سمیرا» کارگردان: علی مومن علایی، تهیه‌کننده: صالحه سادات حق گو

«بازی برنده ها» کارگردان و تهیه‌کننده: احسان صدیقی

«سکو» کارگردان و تهیه‌کننده: فرید پناه نژاد

«صدام را بکش» کارگردان: محمدحسین اثنری عشری کهنوجی، تهیه‌کننده: مجتبی رشوند

«خاک‌های زخمی» کارگردان و تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«راش» کارگردان و تهیه‌کننده: نیما مهدیان

«مال هیچکس» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدعلی فارسی

«مادر زمین زهرا خانم» کارگردان مه‌ناز سخا، تهیه‌کننده: کوروش سروش

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه امسال با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

