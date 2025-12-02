باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روزهای برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فهرست ۲۰ مستند نیمهبلند بخش مسابقه ملی اعلام شد.
«کوروش» کارگردان و تهیهکننده: سپیده سپهی
«گره» کارگردان و تهیهکننده: وحید صداقت
«با موریانهها چه میکنید؟» کارگردان و تهیهکننده: محسن علیدادی
«فصل فرار اسبها» کارگردان صادق دهقانی، تهیهکننده: مهدی قربانپور
«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیهکننده: علی محمد صادقی
«پیکار با پیکر» کارگردان: آرش اسحاقی، تهیهکننده: گلنار قسیمی
«من جلال آل احمد هستم» کارگردان و تهیهکننده: علی اکبری
«طجرشت» کارگردان و تهیهکننده: شهرام درخشان
«پرندگان مانگرو» کارگردان و تهیهکننده: عبدالعزیز قاسمی
«جندی شاپور» کارگردان و تهیهکننده: پژمان مظاهریپور
«جنگل قائم» کارگردان و تهیهکننده: حامد سعادت
«دیدار بلوط» کارگردان و تهیهکننده: فرهاد ورهرام
«سمیرا» کارگردان: علی مومن علایی، تهیهکننده: صالحه سادات حق گو
«بازی برنده ها» کارگردان و تهیهکننده: احسان صدیقی
«سکو» کارگردان و تهیهکننده: فرید پناه نژاد
«صدام را بکش» کارگردان: محمدحسین اثنری عشری کهنوجی، تهیهکننده: مجتبی رشوند
«خاکهای زخمی» کارگردان و تهیهکننده: مصطفی شوقی
«راش» کارگردان و تهیهکننده: نیما مهدیان
«مال هیچکس» کارگردان و تهیهکننده: محمدعلی فارسی
«مادر زمین زهرا خانم» کارگردان مهناز سخا، تهیهکننده: کوروش سروش
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه امسال با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.