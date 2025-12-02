باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم

بخشی از صحبت‌های مجری برنامه فوتبال برتر در خصوص علت غیبت تصویربردار پشت دروازه پرسپولیس در بازی شمس آذر را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر گفت: تصویربردار پشت دروازۀ پرسپولیس هنگام صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر به دستشویی رفته بود!
 
مطالب مرتبط
حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم
young journalists club

اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند

حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم
young journalists club

غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد

حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم
young journalists club

آتش‌ جهنمی بازی فوتبال را لغو کرد + فیلم

حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم
young journalists club

نماد غدیر به بازی فوتبال تیم تراکتور رسید + فیلم

حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم
young journalists club

خیابانی: تاریخ در حق ابراهیم تهامی و استاد اسدی ظلم کرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم
۱۵۲۰

ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم
۶۹۵

دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم
۶۹۳

افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم
۶۵۸

ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم
۶۳۸

رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.