یک فاسطینی در عملیاتی که با چاقو انجام شد دو سرباز اسرائیلی را زخمی کرد و خود نیز شهید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که یک فلسطینی دو اسرائیلی را با چاقو زخمی کرد که سپس برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. آنها افزودند که نیرو‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در محل حادثه به عامل شلیک کرده و او را شهید کردند.

منابع مطبوعاتی فلسطینی روز سه‌شنبه گزارش دادند که عامل عملیات با چاقو در نزدیکی روستا‌های عترت و‌ام صفا، در ورودی شهرک عطاره، در شمال رام‌الله در کرانه باختری، شهید شده است.

این منابع همچنین فاش کردند که دو سرباز رژیم تروریستی اسرائیل در این عملیات زخمی شده‌اند.

اشغالگران اسرائیلی و شهرک‌نشینان صهیونیست همچنان به تشدید حملات خود در سراسر کرانه باختری و نیز به حملات خود به فلسطینیان و اموال آنها ادامه می‌دهند.

منبع: المیادین

برچسب ها: کرانه باختری ، عملیات استشهادی
خبرهای مرتبط
زخمی شدن چهار فعال بین‌المللی در پی حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری
پرواز بالگردهای ارتش اشغالگر بر فراز کرانه باختری + فیلم
رژیم اسرائیل دستور مصادره خانه های فلسطینیان را صادر کرد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
چرا این صهیونیسم ها کشته نمیشن

فقط زخمی میشن :/
۰
۰
پاسخ دادن
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند