یک فاسطینی در عملیاتی که با چاقو انجام شد دو سرباز اسرائیلی را زخمی کرد و خود نیز شهید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که یک فلسطینی دو اسرائیلی را با چاقو زخمی کرد که سپس برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. آنها افزودند که نیرو‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در محل حادثه به عامل شلیک کرده و او را شهید کردند.

منابع مطبوعاتی فلسطینی روز سه‌شنبه گزارش دادند که عامل عملیات با چاقو در نزدیکی روستا‌های عترت و‌ام صفا، در ورودی شهرک عطاره، در شمال رام‌الله در کرانه باختری، شهید شده است.

این منابع همچنین فاش کردند که دو سرباز رژیم تروریستی اسرائیل در این عملیات زخمی شده‌اند.

اشغالگران اسرائیلی و شهرک‌نشینان صهیونیست همچنان به تشدید حملات خود در سراسر کرانه باختری و نیز به حملات خود به فلسطینیان و اموال آنها ادامه می‌دهند.

منبع: المیادین