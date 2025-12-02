باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - نمایش رادیویی هدیۀ خدا ماجرای خانوادهای روایت میشود که بهدلیل نگرانی از افزایش تعداد فرزندان، به فکر سقط جنین میافتند، اما پدر خانواده با این تصمیم مخالفت میکند و همین موضوع محور اصلی چالشها و گفتوگوهای خانوادگی داستان را شکل میدهد.
این اثر رادیویی به تهیهکنندگی مهدی حقگو تولید شده و تلاش دارد با زبان نمایش، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی این موضوع حساس را برای مخاطب بازگو کند.
«هدیۀ خدا» در قالب یک نمایش خانوادگی، با هدف طرح دغدغههای واقعی و ایجاد گفتوگو درباره ارزش جان انسان و نقش خانواده در مدیریت مسائل جمعیتی، از برنامههای جدید رادیو خاوران است که بهزودی پخش آن آغاز خواهد شد.