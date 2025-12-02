باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با افزایش آلودگی هوا و تشدید پیامدهای ناشی از آن، طب ایرانی با تکیه بر آموزههای پیشگیرانه و اصول اصلاح سبک زندگی، راهکارهایی را برای کاهش آسیبهای قلبی و ریوی ارائه میکند.
مهشید چایچی، پزشک و متخصص طب ایرانی، با بیان اینکه «هوا در طب ایرانی نخستین ضرورت حیات است»، گفت: آلودگی هوا میتواند موجب تشدید بیماریهای قلبی، ریوی، آسم، آلرژی، برخی سرطانها، نازایی، سقط جنین و حتی مرگ ناگهانی شود.
وی اظهار داشت: علائمی مانند خستگی مزمن، سردرد، تاری دید و اختلالات گوارشی نیز ممکن است در اثر تماس طولانیمدت با هوای آلوده بروز کند و گاه از دید پزشک پنهان بماند.
چایچی افزود: براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از دو میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و شایعترین علل این مرگها بیماریهای قلبی، ریوی و حملات آسم است.
معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل تصریح کرد: اگرچه حل معضل آلودگی هوا نیازمند برنامهریزی و اقدام مسئولان است، اما مردم میتوانند با بهرهگیری از توصیههای ساده و در دسترس مبتنی بر طب ایرانی، تا حد زیادی آثار زیانبار آلودگی را کاهش دهند.
چایچی توضیح داد: در آموزههای طب ایرانی، آلودگی هوا در دسته تغییرات غیرطبیعی بیماریزا قرار دارد و میتوان با رعایت اصول سبک زندگی صحیح از شدت عوارض آن کاست.
این متخصص طب ایرانی با اشاره به نقش تغذیه در شرایط آلودگی هوا اظهار داشت: رویکرد طب ایرانی بر تقویت سیستم هوشمند بدن و حفاظت از قلب و ریه متمرکز است.
چایچی با بیان اینکه مصرف خوراکیهای مفرح قلب مانند سیب، به، زعفران و گلاب و نیز استفاده از انار، زرشک، لیمو، نارنگی، برگ کاهو، پسته، نارگیل و گشنیز میتواند به کاهش اثرات مخرب آلودگی کمک کند؛ افزود: مطالعات جدید نیز اثرات آنتیاکسیدانی این مواد را تأیید کرده است.
معاون توسعه سلامت مرکز طب ایرانی و مکمل یادآور شد: یبوست در هوای آلوده میتواند آسیبزا باشد و استفاده از آلو بخارا، تمبرهندی، خاکشیر در آبگرم ناشتا و شیرگرم به همراه دارچین و هل به دفع بهتر مواد زائد کمک میکند.
چایچی در ادامه درباره دمنوشهای مفید در این ایام گفت: دمنوشهای مفرح و ضدالتهاب مانند گلسرخ، سیب، به، زعفران، هل، سماق، لیمو، بابونه، پونه، نعنا و آویشن، بسته به مزاج افراد، میتواند در کاهش التهاب و تقویت قلب و دستگاه تنفسی مؤثر باشد.
وی اظهار داشت: برخی از این گیاهان دارای خواص ضدالتهابی، آنتیاکسیدانی، تقویتکننده سیستم ایمنی و ضد میکروبی هستند.
این متخصص طب ایرانی درباره توصیههای ویژه برای کودکان و مبتلایان به آسم گفت: ماندن در فضای بسته، دوری از هوای آلوده، شستوشوی مرتب حلق و بینی با آب ولرم و پاکسازی محیط با جوشاندن مخلوط سرکه از اقدامات مهم پیشگیرانه است.
چایچی تأکید کرد: پرهیز از پرخوری، کاهش حجم غذا و استفاده از غذاهای سبک و مقوی مانند سوپ سبزیجات با گوشت پرندگان کوچک و چاشنی نارنج باید در این ایام مورد توجه خانوادهها قرار گیرد.
وی افزود: کودکان و بزرگسالان باید از انجام فعالیت بدنی سنگین در فضای باز آلوده خودداری کنند و ورزش را در محیطهای سربسته و پاکیزه انجام دهند.
چایچی همچنین توصیه کرد: گروههایی مانند بیماران قلبی و ریوی، افراد مبتلا به نقص ایمنی، سالمندان، کودکان و مادران باردار بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند و باید حتیالامکان از تماس با هوای آلوده پرهیز کنند.
وی در پایان تصریح کرد: اگرچه رفع آلودگی هوا نیازمند اقدامات ساختاری است، اما رعایت توصیههای ساده سبک زندگی میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبها و حفظ سلامت داشته باشد.
