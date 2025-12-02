فیفا قرار است حوزه فعالیت کمک داور ویدیویی را در جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - طبق اعلام فیفا کمک داور ویدیویی در جام جهانی ۲۰۲۶ در حوزه کشترده تری از داوری دخالت خواهد داشت.

نشریۀ تایمز در اینباره نوشته است: قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ بررسی کرنر‌ها (آیا توپ کاملاً از خط عبور کرده یا آخرین تماس با کدام تیم بوده)، بررسی کارت زرد دوم (که منجر به اخراج می‌شود) و بررسی تکل‌های منجر به کارت زرد دوم هم زیر ذره‌بین VAR برود.

پیش از این کمک داور ویدیویی برای بررسی گل‌ها، پنالتی‌ها، کارت‌های قرمز مستقیم و اشتباهات هویتی استفاده می‌شد.

رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در ۳ کشور مکزیک، کانادا و آمریکا برگزار می‌شود و تیم ملی کشورمان در این دوره از رقابت‌ها نیز حضور دارد.

علیرضا ف
۱۳:۰۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
با سلام، پس جام جهانی بسیار دیدنی خواهد بود. خخخخخخ
علیرضا ف
۱۱:۱۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
با سلام، پس دیگر جام جهانی دیدن ندارد. VAR باعث از بین رفتن هیجان فوتبال، مکث‌های طولانی، شاد و پشیمان کردن طرفداران، امکان تقلب و کسالت بار کردن تماشای فوتبال می‌شود. اشتباهات داوری برای هر دو طرف علی‌السویه، و جزئی از بازی است. فوتبال بازی کنید بدون VAR!
