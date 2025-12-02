باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - روز جمعه از هفته دوازدهم لیگ برتر دو تیم پرسپولیس و استقلال دربی را در شهر اراک برگزار می‌کنند. اعضای دو تیم هر کدام به صورت جداگانه روز پنجشنبه راهی اراک می‌شوند.

نکته قابل توجه این است که به دلیل کمبود هتل مناسب در اراک اعضای دو تیم و همچنین داوران و ناظر مسابقه همگی در هتل امیرکبیر اقامت خواهند کرد.

فصل گذشته هم دربی رفت دو تیم در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار شد و برای همان دربی هم اعضای دو تیم در یک هتل مستقر شده بودند.

این اتفاق در نوع خود جالب توجه است، چون مطبق روال هواداران دو تیم شب قبل از بازی در مقابل هتل محل اقامت تیم مورد نظرشان تجمع می‌کنند و حضور هر دو تیم در یک هتل می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، اما به هر حال به دلیل کمبود هتل در اراک این اتفاق رخ خواهد داد.

مسابقه دو تیم روز جمعه ساعت ۱۵ و در حضور ۸۶۰۰ تماشاگر برگزار می‌شود که گفته می‌شود حدود ۱۶۰۰ بانوی هوادار نیز این بازی را از نزدیک مشاهده خواهند کرد، اما برخی خبر‌ها حاکی از آن است که ۸۰۰ بلیط برای بانوان فروخته شده است.