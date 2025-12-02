پاکستان و چین رزمایش نظامی مشترک سالانه ضدتروریستی خود را با عنوان «واریر-۹» در استان پنجاب پاکستان آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پاکستان و چین رزمایش نظامی مشترک سالانه ضدتروریستی خود را در استان پنجاب در شمال شرقی پاکستان آغاز کرده‌اند.

این رزمایش دوشنبه در مرکز ملی ضدتروریسم (NCTC) در منطقه پبی در ناحیه خاریان آغاز شد و بر افزایش قابلیت همکاری در عملیات‌های ضدتروریستی، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و به اشتراک‌گذاری روش‌های مدرن جنگ تمرکز دارد.

آخرین نسخه این رزمایش با عنوان «واریر-۹» (Warrior-IX)، نهمین دوره از تمرینات مشترک ضدتروریستی بین دو شریک دفاعی نزدیک است.

مقامات ارشد نظامی هر دو کشور از جمله سرتیپ بیان شیائومینگ، معاون رئیس ستاد فرماندهی تئاتر غربی چین، در مراسم افتتاحیه حضور داشتند.

وزارت دفاع چین روز یکشنبه اعلام کرد که این رزمایش مشترک تا اواسط دسامبر تحت عنوان «عملیات مشترک پاکسازی و ضربت ضدتروریستی» ادامه خواهد یافت.

این رزمایش با هدف آزمایش و تقویت توانایی‌های مشترک ضدتروریستی دو ارتش و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای برگزار می‌شود.

منبع: آناتولی