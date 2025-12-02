امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۷۹ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۲ میلیون و ۷۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۶ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
میشه قیمت پارسال طلا هم کنارش بزنی؟ شاید مسیولین خجالت کشیدن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مرغ کیلویی ۲۵۰ تومان مسئولین افتخار مردم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
صادر کنندگان ۴۰ درصد ارز حاصل از صادرات را برنگردانده اند ، و عامل اصلی تورم در کشور هستند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مرحبا چقدر ارزان مرحبا مرحبا
۰
۳
پاسخ دادن
