حضور ایران در بازارچه خیریه پاکستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u0686\u0647 \u062e\u06cc\u0631\u06cc\u0647 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n