حضور ایران در بازارچه خیریه پاکستان + فیلم

بازارچه خیریه سالانه انجمن بانوان وزارت خارجه، در وزارت امور خارجه پاکستان و با حضور وزیر امور خارجه پاکستان، سفرا و دیپلمات‌های کشور‌های مختلف افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگانی از کشورمان در نمایشگاه بازارچه خیریه پاکستان شرکت کردند. در این رویداد محصولات فرهنگی و اقتصادی کشورمان برای آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت های ایران عرضه شده است.

 

