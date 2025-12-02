باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هاتف باقرسلیمی معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر مازندران گفت: پس از دریافت گزارش آتشسوزی در جنگلهای روستای چورت شهرستان ساری در تاریخ ۱۰ آذر، هلالاحمر ساری با اعزام تیمهای عملیاتی به محل حادثه، عملیات اطفای حریق را آغاز کرد.
او افزود:تیمهای عملیاتی از پایگاه کیاسر، به همراه دو تیم پشتیبانی از هلالاحمر ساری و نکا، در کنار تیم واکنش سریع استان برای اطفای آتش و پشتیبانی عملیات در محل مستقر شدند.
باقرسلیمی گفت:۷ تیم عملیاتی شامل ۲۵ نفر نیروی امدادی با تجهیزات کامل، از جمله دو دستگاه آمبولانس تویوتا، چهار دستگاههایلوکس و یک دستگاه ست نجات، در عملیات مشارکت داشتند. به گفته وی دراین عملیات، ۳ دستگاه چادر امدادی، ۳۰ تخته پتو، ۶ تخته موکت و ۱۰۰ بطری آب معدنی برای رفع نیازهای تیمها و افراد آسیبدیده مورد استفاده قرار گرفت.