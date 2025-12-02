پس از دریافت گزارش آتش‌سوزی در جنگل‌های روستای چورت شهرستان ساری، هلال‌ احمر ساری با اعزام تیم‌های عملیاتی به محل حادثه، عملیات اطفای حریق را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هاتف باقرسلیمی معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر مازندران گفت: پس از دریافت گزارش آتش‌سوزی در جنگل‌های روستای چورت شهرستان ساری در تاریخ ۱۰ آذر، هلال‌احمر ساری با اعزام تیم‌های عملیاتی به محل حادثه، عملیات اطفای حریق را آغاز کرد.

او افزود:تیم‌های عملیاتی از پایگاه کیاسر، به همراه دو تیم پشتیبانی از هلال‌احمر ساری و نکا، در کنار تیم واکنش سریع استان برای اطفای آتش و پشتیبانی عملیات در محل مستقر شدند.

باقرسلیمی گفت:۷ تیم عملیاتی شامل ۲۵ نفر نیروی امدادی با تجهیزات کامل، از جمله دو دستگاه آمبولانس تویوتا، چهار دستگاه‌هایلوکس و یک دستگاه ست نجات، در عملیات مشارکت داشتند. به گفته وی دراین عملیات، ۳ دستگاه چادر امدادی، ۳۰ تخته پتو، ۶ تخته موکت و ۱۰۰ بطری آب معدنی برای رفع نیاز‌های تیم‌ها و افراد آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گرفت.

برچسب ها: هلال احمر مازندران ، آتش سوزی جنگل
خبرهای مرتبط
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی:
آتش‌سوزی اخیر حدود ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی الیت چالوس را نابود کرد
لکه‌گیری نهایی آتش‌سوزی‌ جنگل‌های مازندران در حال انجام است
پایان عملیات اصلی مهار آتش در جنگل‌های الیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کسب مدال‌های نقره و برنز مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام توسط مهدی خبازیان
ادامه انسداد مقطعی محور کندوان تا ۱۹ آذر
نظارت بر کیفیت و بهداشت نان در کلاردشت؛ ۳ نانوایی تذکر جدی گرفتند
برف و باران در راه مازندران؛ هشدار نارنجی صادر شد
صرفه‌جویی ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در مازندران
نقش محوری مازندران در تأمین پروتئین پایتخت و استان‌ها
آخرین اخبار
نقش محوری مازندران در تأمین پروتئین پایتخت و استان‌ها
صرفه‌جویی ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در مازندران
برف و باران در راه مازندران؛ هشدار نارنجی صادر شد
نظارت بر کیفیت و بهداشت نان در کلاردشت؛ ۳ نانوایی تذکر جدی گرفتند
ادامه انسداد مقطعی محور کندوان تا ۱۹ آذر
کسب مدال‌های نقره و برنز مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام توسط مهدی خبازیان
دستگیری و بازداشت ۲ قرق بان و ۲ نگهبان متخلف در مازندران
کشف سیگار و تنباکوی قاچاق در قائمشهر
کلاهبرداری ۱۷ میلیاردی با رسید ساز جعلی از زرگری‌ها
هشدار نارنجی در مازندران؛ احتمال آبگرفتگی وجود دارد
تاج: نرفتن به آمریکا فقط تصمیم ما نیست
ناوگان عمومی مازندران زیر ذره بین؛ ۲۰ هزار دستگاه کنترل شد
توزیع شیر رایگان مدارس مازندران از ۱۲ آذر