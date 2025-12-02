باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لی جائه-میونگ، رییس‌جمهور کره جنوبی، روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار ازسرگیری کانال‌های ارتباطی با کره شمالی شد.

او در بیست و دومین نشست شورای مشاوره اتحاد صلح‌آمیز گفت: «ماموریت تاریخی محول شده به ما، پایان دادن به خصومت و تقابل بین دو کره و ساختن یک رابطه جدید بین‌کره‌ای مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز است.»

لی تأکید کرد که کره جنوبی قصد ندارد اتحاد را از طریق ادغام تحقق بخشد. با این حال، وی همچنین اتحاد را به عنوان هدف تاریخی دو کره که باید محقق شود - حتی اگر هزاره‌ای طول بکشد - برجسته کرد.

لی از زمان ریاست‌جمهوری، از احیای توافق بین‌کره‌ای سال ۲۰۱۸ و کاهش تنش‌های نظامی در شبه‌جزیره حمایت کرده است.

رئیس جمهور کره جنوبی روز دوشنبه هم گفته بود که کره شمالی و جنوبی در «وضعیت بسیار خطرناکی» هستند که در آن هر لحظه امکان درگیری تصادفی وجود دارد و برای سئول بسیار مهم است که پیونگ یانگ را به گفت‌و‌گو دعوت کند.

کره جنوبی در ۱۷ نوامبر پیشنهاد مذاکرات نظامی با کره شمالی را برای بحث در مورد ترسیم مرز مشخص در امتداد خط مرزی نظامی (MDL) ارائه داد تا از درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز که می‌تواند به طور بالقوه منجر به درگیری گسترده‌تر شود، جلوگیری شود. کره شمالی به این پیشنهاد پاسخ یا واکنشی نشان نداده است.

امسال بیش از ۱۰ مورد تجاوز مرزی توسط سربازان کره شمالی رخ داده است که برخی از آنها منجر به شلیک گلوله‌های هشدار دهنده توسط نیرو‌های کره جنوبی طبق یک پروتکل تعیین شده شده است

منبع: یونهاپ