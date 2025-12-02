لی جائه-میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، با تأکید بر ضرورت پایان دادن به خصومت بین دو کره، بار دیگر خواستار ازسرگیری کانال‌های ارتباطی با کره شمالی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لی جائه-میونگ، رییس‌جمهور کره جنوبی، روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار ازسرگیری کانال‌های ارتباطی با کره شمالی شد.

او در بیست و دومین نشست شورای مشاوره اتحاد صلح‌آمیز گفت: «ماموریت تاریخی محول شده به ما، پایان دادن به خصومت و تقابل بین دو کره و ساختن یک رابطه جدید بین‌کره‌ای مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز است.»

لی تأکید کرد که کره جنوبی قصد ندارد اتحاد را از طریق ادغام تحقق بخشد. با این حال، وی همچنین اتحاد را به عنوان هدف تاریخی دو کره که باید محقق شود - حتی اگر هزاره‌ای طول بکشد - برجسته کرد.

لی از زمان ریاست‌جمهوری، از احیای توافق بین‌کره‌ای سال ۲۰۱۸ و کاهش تنش‌های نظامی در شبه‌جزیره حمایت کرده است.

رئیس جمهور کره جنوبی روز دوشنبه هم گفته بود که کره شمالی و جنوبی در «وضعیت بسیار خطرناکی» هستند که در آن هر لحظه امکان درگیری تصادفی وجود دارد و برای سئول بسیار مهم است که پیونگ یانگ را به گفت‌و‌گو دعوت کند.

کره جنوبی در ۱۷ نوامبر پیشنهاد مذاکرات نظامی با کره شمالی را برای بحث در مورد ترسیم مرز مشخص در امتداد خط مرزی نظامی (MDL) ارائه داد تا از درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز که می‌تواند به طور بالقوه منجر به درگیری گسترده‌تر شود، جلوگیری شود. کره شمالی به این پیشنهاد پاسخ یا واکنشی نشان نداده است.

امسال بیش از ۱۰ مورد تجاوز مرزی توسط سربازان کره شمالی رخ داده است که برخی از آنها منجر به شلیک گلوله‌های هشدار دهنده توسط نیرو‌های کره جنوبی طبق یک پروتکل تعیین شده شده است

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی و کره جنوبی ، شبه جزیره کره
خبرهای مرتبط
پیشنهاد کره جنوبی برای گفت‌و‌گو‌های نظامی با شمال
کره شمالی موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد
کره شمالی هشدار داد:
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
عفـو نتانیاهو: آتش زیر خاکستر خیابان‌ها
نگاهی به پیامد‌های تاسیس کنسولگری ترکیه در اصفهان
روسیه فعلاً قصد توقف پرواز‌ها به ونزوئلا را ندارد
عملیات زیرگیری با خودرو علیه نیرو‌های اشغالگر در نزدیکی الخلیل
رایزنی تلفنی مکرون و ترامپ درباره اوکراین
اگر هندوراس نتایج انتخابات را تغییر دهد، «بهای سنگینی» خواهد پرداخت
ایران قلب تپنده امنیت مشترک شانگهای
دانمارک ساخت کارخانه سوخت موشکی اوکراین را آغاز کرد
شومر: ترامپ حق آغاز جنگ با ونزوئلا بدون مجوز کنگره را ندارد
آخرین اخبار
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند
دو اسرائیلی در حمله‌ای با چاقو زخمی شدند
ترکیه: نفتکش دیگری در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفت
آمریکا فروش پشتیبانی و آموزش بالگرد به عربستان به ارزش ۱ میلیارد دلار را تأیید کرد
آغاز رزمایش‌های «اتحاد ۲۵» و «سپر آسمان ۲۰۲۵» در کویت
رونمایی از کتاب «زیر باران آفتاب» + فیلم
پایان چهارمین دوره مسابقات صلح و دوستی اسنوکر + فیلم
ایران قلب تپنده امنیت مشترک شانگهای
چرا طرح صلح ترامپ بعید است به جنگ روسیه در اوکراین پایان دهد؟
باکو رئیس مخالفان را با اتهام «کودتا» بازداشت کرد
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
دانمارک ساخت کارخانه سوخت موشکی اوکراین را آغاز کرد
تلاش دیپلماتیک آمریکا در مسکو؛ دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین برای ترسیم نقشه خروج از جنگ اوکراین
اگر هندوراس نتایج انتخابات را تغییر دهد، «بهای سنگینی» خواهد پرداخت
نگاهی به پیامد‌های تاسیس کنسولگری ترکیه در اصفهان
شومر: ترامپ حق آغاز جنگ با ونزوئلا بدون مجوز کنگره را ندارد
عفـو نتانیاهو: آتش زیر خاکستر خیابان‌ها
رایزنی تلفنی مکرون و ترامپ درباره اوکراین
عملیات زیرگیری با خودرو علیه نیرو‌های اشغالگر در نزدیکی الخلیل
رایزنی تلفنی مکرون و ترامپ درباره اوکراین
روسیه فعلاً قصد توقف پرواز‌ها به ونزوئلا را ندارد
دیوان کیفری بین‌المللی بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد
گفتگوی نتانیاهو و ترامپ درباره خلع سلاح غزه و روندی عادی‌سازی روابط
اردوغان حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را محکوم کرد
پیشنهاد سودان به روسیه: پایگاه دریایی در دریای سرخ در ازای کمک نظامی
ترامپ اسرائیل را به حفظ مذاکرات «قوی» با سوریه فراخواند
هلند قرارداد تولید مشترک پهپاد با اوکراین را امضا کرد
هشدار درباره طرح رژیم صهیونیستی برای قطع ارتباط نابلس و جنین
ادعای کالاس: مذاکرات روسیه و آمریکا خطر افزایش فشار بر اوکراین را دارد
سوریه اولین روزنامه رسمی چاپی خود را پس از ۵ سال منتشر کرد