رئیس‌جمهور کلمبیا با اعلام ازسرگیری پرواز‌های غیرنظامی با ونزوئلا، تصمیم ترامپ برای بستن حریم هوایی این کشور را به چالش کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، اعلام کرد که پرواز‌های هوایی بین کشورش و ونزوئلا به‌طور کامل ازسرگرفته می‌شود؛ اقدامی که چالش مستقیم با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای بستن حریم هوایی ونزوئلا محسوب می‌شود.

پترو در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «آمریکا حق ندارد حریم هوایی ونزوئلا را ببندد. این کشور فقط می‌تواند پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی خود را ممنوع کند، نه پرواز‌های شرکت‌های خارجی. کلمبیا پرواز‌های غیرنظامی با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد و از تمام کشور‌های جهان می‌خواهد همین کار را انجام دهند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که شرکت هواپیمایی «آویانکا»، بزرگ‌ترین خط هوایی کلمبیا، و شعبه محلی شرکت «لاتام»، پرواز‌های خود به ونزوئلا را متوقف کردند.

روز شنبه ۲۹ نوامبر، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که تمامی شرکت‌های هواپیمایی باید حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و اطراف آن را «کاملا بسته» تلقی کنند.

رسانه‌های آمریکایی بار‌ها گزارش داده‌اند که ممکن است آمریکا به‌زودی حملات هوایی علیه خاک ونزوئلا را آغاز کند.

شایان ذکر است که از ماه اوت گذشته، دولت آمریکا نیرو‌های نظامی گسترده‌ای را در دریای کارائیب مستقر کرده است؛ استقراری که به‌طور رسمی بهانه آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده اعلام شده است.

در مقابل، مقام‌های ونزوئلا بر این باورند که هدف واقعی این استقرار سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور و تصرف ذخایر نفتی ونزوئلا است.

منبع: آرتی

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، رئیس جمهور کلمبیا
