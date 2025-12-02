باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جلیل کوهپایه زاده در نشست خبری که امروز سه شنبه ( ۱۱ آذر) در محل فدراسیون جانبازان و توانیابان برگزار شد، در آستانه اعزام کاروان ورزش توانیابان به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی و به مناسبت روز جهانی معلولان‌، اظهار کرد: کاروان ورزشی پاراآسیایی جوانان ایران (سفیران موفقیت و پیروزی) از ۱۶ تا ۲۳ آذر در بازی های پاراآسیایی جوانان شرکت می کند که این دوره نسبت به دوره قبل که در بحرین برگزار شد با افزایش ۸۰ درصدی ورزشکاران مواجه بودیم. این دوره با ۱۲۵ ورزشکار در ۹ رشته ورزشی شرکت خواهیم کرد که شامل ۴۶ ورزشکار زن و ۷۹ ورزشکار مرد است. البته از این تعداد ۱۹۳ نفر را ورزشکاران توانیاب را تشکیل می دهند.

او گفت: تا ۲۰۲۱ در بازی های پاراآسیایی جوانان در رتبه های دوم بودیم اما دوره قبل که در بحرین برگزار شد اول شدیم که باید از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.

کوهپایه زاده تصریح کرد: چون قرار بود این بازی ها ابتدا در تاشکند برگزار شود اردوها را از سال قبل در ۴ رشته آغاز کردیم اما با تغییر میزبان این تعداد به ۹ رشته ورزشی افزایش پیدا کرد که به همان نسبت تعداد ورزشکاران نیز افزایش پیدا کرد.

رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان تصریح کرد: بازی های پاراآسیایی جوانان آینده خوبی را ترسیم می کند تا با ارزیابی سطح فنی جوانان در این بازی ها بتوانیم از نخبگان شناسایی شده در بازی های پارااسیایی ناگویا ژاپن نیز از وجود جوانان بهره بگیریم.

او خاطرنشان کرد: در بازی‌های کشورهای اسلامی با ازبکستان رقابت داشتیم که آن‌ها به خاطر زیاد بودن تعداد مدال‌های نقره دوم شدند و ما در جایگاه سوم قرار گرفتیم. در بازی های پاراآسیایی جوانان نیز از نظر مدالی و جایگاه دوباره با ازبکستان رقابت تنگاتنگی خواهیم داشت.

او یکی از برنامه های فدراسیون را بحث استعدادیابی عنوان کرد و گفت: تلاش بر این است تا با جذب جوانان واجد شرایط بتوانیم در بحث استعدادیابی گام موثری برداریم. البته نگاه ما فقط مدال آوری نیست و هدف کشاندن جوانان معلول به ورزش و سلامتی آنهاست. بنابراین یکی از مسیرها برای موفقیت، سوق دادن جوانان واجد شرایط به سمت ورزش قهرمانی است. دومین بحث آموزش و علمی کردن ورزش است که در این خصوص باید تلاش کنیم فاصله بین ورزش و علم را کاهش دهیم و افراد علمی را به سمت ورزش جانبازان و توانیابان سوق دهیم. قطعا تنها با اکتفا کردن به ابزارهای گذشته خود نمی‌توانیم مسیر موفقیت را تداوم دهیم و نیاز به ابزارهای جدید و بهره گرفتن از تجربیات اساتید علمی است. باید ورزش توانیابان را به سمت علمی شدن سوق دهیم.

کوهپایه زاده تاکید کرد: هیچ اقدامی در کشور بالاتر از ورزش برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر نیست، اگر قرار باشد به سلامتی بهتر در جامعه برسیم باید ورزش همگانی مطالبه عمومی شود.

رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان ادامه داد: منابع کافی برای ورزش در کشور وجود ندارد، باید به کمک قوانین تلاش کنیم حامیان مالی و خیرین وارد ورزش به ویژه جانبازان و توانیابان شوند.

او همچنین به برگزاری اردوی مشترک و بازی چند جانبه با تیم های والیبال نشسته روسیه و قزاقستان در بهمن اشاره کرد و گفت: از ۲۰ تا ۳۰ بهمن در والیبال نشسته زنان و مردان اردوی مشترک و چند بازی چندجانبه با تیم های والیبال نشسته روسیه و قزاقستان خواهیم داشت تا والیبال نشسته را برای مسابقات جهانی چین که سال آینده برگزار می‌شود، آماده کنیم. همچنین قبل از شرکت در این تورنمنت سعی داریم اردوی تدارکاتی با تیم والیبال نشسته روسیه داشته باشیم.

کوهپایه زاده گفت: جوانان آینده ورزش ما را برای ناگویا ژاپن تضمین می‌کنند. هر چقدر جوانان در بازی های پاراآسیایی جوانان امارات عملکرد موفقی داشته باشند در ناگویا روند موفقی خواهیم داشت.

او ادامه داد: پاراتیروکمان و تنیس‌روی میز طی ۶ سالی که از فدراسیون دور بودند چون استعدادیابی در این دو رشته صورت نگرفته با کمبود ورزشکار مواجه هستیم و به جد دنبال این هستیم تا این خلاء ‌را از بین ببریم. در سایر رشته‌هایی که تحت پوشش فدراسیون بودند از نظر ورزشکار و منابع انسانی کمتر با چنین خلائی مواجه هستیم و ورزشکاران آماده‌تری داریم.

او افزود: برای رفع مشکلات ورزشکاران توانیاب سعی داریم آن‌ها را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهیم و در این زمینه به جد دنبال این قضیه هستیم.

کوهپایه‌زاده گفت: سال گذشته با سازمان ورزش شهرداری و شورای شهر تفاهم داشتیم و قرار شد دو ورزشگاه در نیمه شرقی و دو تا در نیمه غربی در مناطق ۸، ۱۰، ۱۵ و ۱۹ در اختیار فدراسیون گذاشته شود که این ورزشگاه‌ها مجموعه های تخصصی ورزش جانبازان و توانیابان خواهند بود. تمام هزینه‌های این ورزشگاه‌ها اعم از برگزاری دوره‌های آموزشی، نگهداشت، آماده سازی و ... برعهده شهرداری خواهد بود که در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای بسته شده است. موضوع دیگر پاراقهرمان شهر است که آخر آذر برگزار می‌شود. همچنین قرار است در ایام دهه مبارک فجر با حمایت شهرداری از تمام مدال آوران توانیاب در سال جاری تقدیر به عمل آید.

او درباره والیبال نشسته و افت رنگینگ آن نیز گفت: نگران افت رنکینگ نیستیم و رنکینگ برمی‌گردد. یکی از اقدامات خوبی که برای والیبال نشسته انجام دادیم تشکیل دو تیم (الف و ب) است که کمک خوبی به والیبال نشسته می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشد. در گذشته نیز تیم دوم در والیبال نشسته وجود داشت اما منحل شد اما الان تیم دوم با قدرت و جدیت کار را پیش می‌برد. برای خانم‌ها نیز تیم دوم بهمن ماه رونمایی خواهد شد. ما نگران افت رنکینگ نیستیم و در مسابقات رسمی و مسابقات جهانی چین نتیجه سرمایه گذاری روی تیم دوم را خواهید دید.

او در پاسخ به این پرسش که از ۱۹۳ ورزشکار توانیاب جوان که به بازی‌های پاراآسیایی دبی اعزام می‌شوند، چه برنامه‌ای برای ورزشکاران مدال‌آور خواهید داشت، افزود: ورزشکاران مدال آور اول این که رها نمی شوند و با سرمایه گذاری روی آن ها در ناگویا ژاپن نیز حضور خواهند داشت. همچنین با سرمایه گذاری روی آن ها از وجود این نخبه‌ها در پارالمپیک لس آنجلس نیز استفاده خواهیم کرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برای ورزشکاران کم توان ذهنی نیز برنامه‌ای خواهید داشت، افزود: با حمایت وزارت ورزش در بخش کم توانان ذهنی نیز چند اعزام داریم و قرار است تیم فوتبال پنج نفره بانوان را نیز فعال کنیم.

کوهپایه زاده در پایان درباره علت برگزاری اردوی مشترک با تیم‌های روسیه و قزاقستان با وجود این که در مردادماه از آن‌ها برای برپایی اردوی مشترک در ایران دعوت به عمل آمده بود ولی حضور پیدا نکردند، گفت: این دو تیم حریف اصلی ما در مسابقات جهانی چین هستند و تلاش بر این است قبل از شرکت در مسابقات جهانی والیبال نشسته با این دو حریف در بخش زنان و مردان اردوی مشترک و چند بازی چندجانبه داشته باشیم، این بار چون مکاتبات رسمی صورت گرفته یقین داریم که هر دوتیم برای برگزاری اردو به ایران می آیند.