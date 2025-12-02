باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی روز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش در مشهد افزود: پس از دفاع مقدس، دشمن با ابزارهایی مانند تهاجم فرهنگی، بهانه‌های حقوق بشری، پرونده هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه و در نهایت با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تلاش کرد تا به تجزیه ایران اسلامی و حتی فروپاشی نظام دست یابد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری تأکید کرد: رژیم صهیونیستی بیش از ۲ دهه برای این جنگ برنامه‌ریزی کرده بود تا اهدافی چون نابودی توان موشکی و تضعیف نیروهای مسلح ایران را محقق کند، اما به لطف خدا و به دلیل اقتدار نیروهای مسلح و توان موشکی و پهپادی، شکست خورد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه گفت: «کاندالیزا رایس» وزیر امور خارجه سابق آمریکا با الهام از تجزیه امپراتوری عثمانی، خواستار تجزیه پنج کشور از جمله ایران شده بود، دشمن در برخی کشورها تا حدی موفق شد، اما به لطف خداوند متعال در ایران اسلامی نتوانست به اهداف خود برسد.

جهانشاهی اظهار کرد: هدف نهایی آنان در جنگ اخیر براندازی یا فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که با هوشیاری و مقاومت ملت ایران، هرگز محقق نشد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: دشمن صهیونیستی که هدف راهبردی خود را «فروپاشی نظام» قرار داده بود، گرچه در برخی اهداف عملیاتی و اطلاعاتی دقیق عمل کرده بود، اما با لطف خداوند متعال و رهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا نتوانست به آن برسد و با شکستی مفتضحانه، به رغم پشتیبانی آمریکا و ناتو، تن به آتش‌بس داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش عوامل متعددی را در این شکست موثر دانست و گفت: اولین عامل لطف الهی و توسل به ائمه اطهار بود که نگذاشت دشمن به اهداف شوم خود برسد. عامل تعیین‌کننده دیگر، نقش بی‌بدیل رهبری و فرماندهی قاطع مقام معظم رهبری بود.

جهانشاهی ادامه داد: برخلاف تصور دشمن که با شهادت برخی فرماندهان عزیزمان گمان می‌کرد خللی در کار نیروهای مسلح ایجاد شده است، ایشان در کمتر از چهار ساعت، فرماندهان جایگزین را در رأس ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، نیروی هوایی و قرارگاه مرکزی خاتم تعیین کردند.

در آیین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه منطقه شمال شرق نیرو زمینی ارتش، امیر سرتیپ «سیروس امان اللهی» تکریم و امیر سرتیپ دوم ستاد «بهادر خواجه‌وند» معارفه شد.

منبع: ایرنا