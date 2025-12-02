در پایان مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان مازندران، رحیم درزی خلردی بار دیگر به عنوان سکاندار فوتبال مازندران انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مجمع انتخاباتی هیات فوتبال مازندران پس از یک بار تعویق و حاشیه‌های ایجاد شده، با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در هتل بادله میاندرود برگزار و با انتخاب رحیم درزی خلردی به عنوان رئیس هیات به پایان رسید.

انتخابات هیات فوتبال مازندران پس از انصراف قربانعلی سهرابی و سیداحمد صالحی با حضور ۲ کاندیدا برپا شد که رحیم درزی موفق به کسب ۳۰ رای شد و مختار مهدوی نیز ۸ رای را از اعضای مجمع دریافت کرد.

رحیم درزی خلردی پیش از این و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ریاست هیات فوتبال مازندران را بر عهده داشت و اکنون برای دومین متوالی در این پست فعالیت خواهد کرد.

رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال مازندران در پایان مجمع انتخاباتی این هیات در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما، گفت: قاطع و اعتمادی که اعضای مجمع به من داشته‌اند، مسئولیت مرا سنگین‌تر کرده است؛ انشاءالله بتوانیم با کمک اهالی فوتبال به ویژه روسای هیات‌های شهرستان‌ها، باشگاهداران و همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بتوانیم در مسیر توسعه فوتبال مازندران گام برداریم.

او افزود: توسعه فوتبال مازندران محقق نمی‌شود مگر اینکه همه اقشار دیگر که با فوتبال مرتبط هستند از نمایندگان مجلس استانداری و شهرداری و همه کسانی که دستی بر آتش دارند به کمک ما بیایند.

رحیم درزی خلردی در ادامه با بیان اینکه مازندران در استعداد و ظرفیت در کشور مقام اول را دارد و در صادرات بازیکن به کشور نیز جزو اولین‌ها است، گفت: برنامه‌ای برای فوتبال شهرستان‌ها داریم که بهبود زیرساخت‌ها و برگزاری مسابقات جزو اولویت‌های ماست. بهره‌برداری و سکونت ساختمان در حال احداث هیات فوتبال مازندران نیز از دیگر برنامه‌های مدنظر است که پس از آن می‌توانیم هزینه‌ها را طوری مدیریت کنیم که درآمد‌های ما افزایش یافته و در سایر قسمت‌های فوتبال استان سرمایه‌گذاری شود.