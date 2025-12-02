باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه ۱۱۰ واحدی ویژه اقشار کم‌درآمد در منطقه مینودر قزوین، روز سه‌شنبه با حضور استاندار قزوین و منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف حمایت از خانوار‌های کم درآمد و تسریع در تامین مسکن پایدار به طور رسمی افتتاح شد.

این مجموعه مسکونی در چارچوب طرح‌های حمایتی بنیاد مسکن برای کاهش مشکل مسکن گروه‌های کم‌درآمد ساخته شده و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای دولت چهاردهم در حوزه تامین مسکن پایدار در استان قزوین به شمار می‌رود.

در جریان این مراسم، رئیس بنیاد مسکن با اشاره به ضرورت گسترش حمایت‌ها از دهک‌های پایین جامعه، اظهار کرد: تمرکز بنیاد مسکن بر ساخت مسکن مناسب برای دهک‌های یک تا چهار و ارایه تسهیلات کم‌بهره، نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های محروم ایفا می‌کند.

محمد نوذری استاندار قزوین نیز در این مراسم با بیان اینکه افتتاح این پروژه گامی مهم در جهت کاهش نیاز مسکن محرومان در استان است، افزود: قزوین در اجرای طرح‌های ملی مسکن جزو استان‌های پیشرو بوده و تلاش می‌شود پروژه‌های جدید مسکن برای اقشار ضعیف و جوانان با سرعت بیشتری اجرا شود.

به گفته مسئولان حاضر در مراسم، پروژه ۱۱۰ واحدی مینودر با بهره‌گیری از تسهیلات دولتی و حمایت‌های بنیاد مسکن اجرا شده و آماده واگذاری به خانواده‌های واجد شرایط است.

این واحد‌ها به عنوان بخشی از برنامه نهضت ملی مسکن و طرح‌های حمایتی اقشار کم‌درآمد در قزوین، نقش مهمی در ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش شکاف مسکن در این استان خواهند داشت.

براساس این گزارش، ۱۱۰ واحد مسکونی در هشت بلوک با ۱۰ هزار و ۹۹۹ متر مربع زیربنای ساخت در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۱۰ متر مربع احداث شده است.

متراژ واحد‌های احداثی ۶۵، ۷۵، ۸۵ و ۹۵ متری بوده و واگذاری این واحد‌ها طی ۲ مرحله در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ به متقاضیان واگذار و زمین آن نیز به صورت رایگان از سوی دولت و ساخت آن نیز برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین بود.

تسهیلات ارائه شده نیز به هر یک از واحد‌ها یک میلیارد ریال با نرخ سود پنج درصد بوده و به ۵۰ متقاضی این واحد‌ها که در شرایط ناپایدارو ضعیف قرار داشتند نیز به هر یک ۵۰۰ تا یک میلیارد ریال نیز به صورت بلاعوض کمک شده است.

منبع: ایرنا