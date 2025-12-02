کرمان پایلوت تحول دیجیتال شود/ اپراتور هوش مصنوعی در کرمان درحال راه اندازی  

باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور وزیر ارتباطات وجمعی از معاونین وی برگزار شد، گفت: مهم‌ترین ویژگی استان کرمان بزرگی آن در مسافت و مقام‌ها و ظرفیت هاست.

وی افزود:این ظرفیت‌های بزرگ امیدوارمان می‌کند که اتفاقات خوبی درحوزه ارتباطات را بتوانیم شاهد باشیم.

طالبی بیان کرد: استان بنگاه‌های اقتصادی بزرگی دارد که می‌تواند کمک کند که نقش این بنگاه‌ها به عنوان بازار یا مشتری برای شرکت‌های دانش بنیان ایفا شود و یا حتی سرمایه گذاری در این گروه‌ها برای اقدامات بزرگ را شاهد باشیم.

وی گفت: مامی توانیم در استان یا در سطح ملی برنامه‌های زیادی داشته باشیم، یکی ازظرفیت‌های ما اعتبارمالیاتی است ما در جدول مالیاتی رتبه ۵ یاچهارم درپرداخت را داریم و به رغم این سهم اعتبارات مالیاتی، رتبه نهم اقتصاد دیجیتال کشور مناسب این استان نیست.

وی افزود: رتبه اقتصاد دیجیتال با کمک و برنامه ریزی وزیر محترم ارتباطات باید ارتقا یابد.

طالبی اظهار کرد: در حوزه اقتصاد دانش بنیان برنامه‌هایی داریم که جهش دیجیتالی را شاهد باشیم که این بحث زیربنای دیگر برنامه‌های تحول آفرین استان در حوزه‌های کشاورزی، آب و اقتصاد و معدن باشد.

استاندار کرمان بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان راهبرد ما برای توسعه استان است از جمله در بحث گردشگری که جایگاه برجسته‌ای داریم و انتظار می‌رود بتوانیم در این حوزه راهبری خوبی داشته باشیم.

وی افزود: سهم ۴ درصدی در اقتصاد دیجیتال راضی کننده نیست از طرفی توسعه ارتباطات در حوزه هایی مثل امنیت و آموزش و کشاورزی اگر بخواهیم توسعه داشته باشیم به ارتباطات نیاز داریم.

وی گفت: تسریع می‌کنیم کار مردم در صدور مجوز‌ها از طرفی و رضایت مردم از دستگاه‌های دولتی تا شفافیت و دیگر دستاورد ها و هوشمندسازی در استان می‌تواند اتفاق بیفتد با این نگاه اعتقاد داریم کرمان محلی است که باید تصمیمات بزرگ و کار‌های بزرگ در آن انجام شود.

دکتر طالبی گفت: ما کار‌های بزرگی در اقتصاد دیجیتال شروع کردیم زیست بوم‌های فناوری، ایجاد نیو بانک معدنی که اولین نوع خود در کشور است.

وی افزود: اپراتور هوش مصنوعی را با بخش خصوصی جلو می‌بریم، تصورمن این است کرمان پایلوت تحول دیجیتال کشور باشد.

استاندار کرمان گفت: در یک سال اخیر اتفاقات خوبی داشتیم، اما باز عقب افتادگی‌هایی درحوزه اینترنت و فیبرنوری است.

وی افزود: ما در کرمان بالاترین میزان طول راه‌های کشور داریم و اکثر جاده‌ها در روستاها به لحاظ پوشش مشکل داشته و نارصایتی‌هایی داریم.

استاندار کرمان گفت: بنا داریم صندوق توسعه فاوا داشته باشیم، همچنین روستا‌ها و جاده‌های کرمان برق و اینترنت ندارند.

۲۰ کیلومتر جاده خاکی را بیش از ۱ ساعت رفتیم و من تعجب کردم برق ندارند که پنل‌های خورشیدی لامپ روشن و درنتیجه از لیست روستای بدون برق خارج کرده بودند.