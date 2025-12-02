باشگاه خبرنگاران جوان- منوچهر خواجهدلویی روز سهشنبه در دیدار با استاندار قزوین ضمن تشریح برنامههای جدید این نهاد در حوزه حمایت از دهکهای پایین، اظهار کرد: در موضوع مسکن محرومان شهری اخیرا در دیدار با دکتر عارف پیشنهاد کردیم ۵۰ هزار واحد مسکونی، ویژه دهکهای یک تا چهار از تسهیلات قرضالحسنه پنج میلیارد ریالی با نرخ سود پنج درصد برخوردار شوند.
وی ادامه داد: البته پیشنهاد ما این است که این عدد به هشت میلیارد ریال افزایش پیدا کند تا به طور عملی امکان خانهدار شدن اقشار ضعیف فراهم شود.
خواجه دلویی در خصوص نیازهای عمرانی استان قزوین، افزود: در حوزه قیر و آسفالت به طور قطع با شما همراهی خواهیم کرد، هماکنون حداقل ۱۴۰ روستای استان که بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند به قیر مورد نیاز برای آسفالت معابر خود نیازمند هستند و این موضوع در برنامه حمایتی بنیاد قرار میگیرد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای ارتقای سطح توان عملیاتی ماشینآلات عمرانی کشور، خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجام شده و اخذ مجوز از معاون اول رییس جمهور، چند هزار دستگاه ماشینآلات روز دنیا وارد خواهد شد و بخشی از این تجهیزات به استان قزوین اختصاص مییابد تا روند اجرای طرحهای عمرانی و هادی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد ادارهکل بنیاد مسکن استان قزوین، اضافه کرد: بنیاد مسکن قزوین در تمامی شاخصها از میانگین کشوری بالاتر بوده و گزارشها نشان میدهد یکی از استانهای موفق در نوسازی مسکن، صدور سند، اجرای طرح هادی و ارایه خدمات روستایی است.