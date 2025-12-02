باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صبح امروز سه‌شنبه، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که مردم این‌کشور برای دفاع از سرزمین، حاکمیت و کرامت خود آماده هستند تا به نسل‌های آینده اطمینان دهند که در وطن آزاد زندگی خواهند کرد.

مادورو افزود: «ما در امور هیچ کشوری در جهان دخالت نمی‌کنیم، پس دیگران نیز باید از دخالت در امور ونزوئلا خودداری کنند.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین اشاره کرد که کاراکاس دارای ساختاری حرفه‌ای و اخلاقی است که شامل بیش از ۲۰۰ هزار نظامی آماده مبارزه برای امنیت، صلح و حاکمیت کشور می‌شود.

مادورو تأکید کرد که کشورش صلح را همراه با حاکمیت، برابری و آزادی می‌خواهد و به دنبال «صلح بردگان» نیست.

چند روز پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و اطراف آن به‌طور کامل بسته خواهد شد.

در آن زمان، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که کاراکاس «تمام مکانیزم‌های چندجانبه مطابق با قوانین بین‌المللی را برای متوقف کردن این اقدام غیرقانونی فعال کرده است» و تأکید کرد: «ونزوئلا همیشه پیروز خواهد شد.»

در همین راستا گوستاو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، اعلام کرد که آمریکا حق ندارد حریم هوایی ونزوئلا را ببندد. این کشور فقط می‌تواند پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی خود را ممنوع کند، نه پرواز‌های شرکت‌های خارجی. کلمبیا پرواز‌های غیرنظامی با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد و از تمام کشور‌های جهان می‌خواهد همین کار را انجام دهند.

منبع: المیادین