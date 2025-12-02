معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل گفت: آمارگیری باغداری و رصد محصولات دایمی در استان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  موسی عبادی گفت: طرح آمارگیری باغداری در قالب محصولات دایمی به عنوان یکی از طرح‌های پایه‌ای بخش آمار کشاورزی در استان آغاز شد و تا ۳۰ آذرماه اجرا می‌شود.

او افزود: در این طرح که به همراه فعالیت زراعت حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد، آمارگیران با مراجعه به محل سکونت تعدادی از خانوار‌های بهره‌بردار و مصاحبه حضوری اقدام به تکمیل پرسشنامه طرح می‌کنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: این طرح داده‌های دقیق و به‌روز از وضعیت باغ‌ها، سطح زیرکشت، نوع محصولات، میزان تولید، عملکرد، رقم‌های کشت‌شده و وضعیت درختان را فراهم می‌کند.

عبادی بیان کرد: نتایج طرح آمارگیری باغداری مبنای تصمیم‌گیری وزارت جهاد کشاورزی و برنامه‌ریزان اقتصادی برای تخصیص منابع، تأمین آب، سیاست‌گذاری تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی، سیاست‌گذاری بازار، توسعه صنایع تبدیلی، مدیریت واردات و صادرات، حمایت از باغداران تخصیص بودجه و حمایت‌های بیمه‌ای و تسهیلات کشاورزی است.

او افزود: این طرح همچنین در محاسبه تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و برآورد ارزش افزوده ملی کاربرد مستقیم دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به خانوار‌های بهره‌بردار و باغداران که در اجرای این طرح به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند توصیه کرد در اجرای این طرح با ماموران آمارگیر اعزامی همکاری کنند.

