بارش باران پاییزی در لرستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0645\u0627\u060c \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u0627\u06cc\u0645 \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0631\u0637\u0648\u0628\u062a \u0647\u0648\u0627\u0633\u062a\u060c \u062d\u0627\u0644\u200c\u0648\u0647\u0648\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u0644\u0627\u064b \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n