باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بارش باران پاییزی در لرستان + فیلم

بارش باران پاییزی که از دیروز شده و امروز هم در برخی از مناطق لرستان ادامه دارد، موجب شادی مردم به ویژه کشاورزان و تلطیف هوا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌ها در لرستان که همراه با کاهش دما، وزش باد‌های ملایم و افزایش رطوبت هواست، حال‌وهوای کاملاً پاییزی را به شهر‌ها و روستا‌های استان بازگردانده است.

 

مطالب مرتبط
بارش باران پاییزی در لرستان + فیلم
young journalists club

مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران

بارش باران پاییزی در لرستان + فیلم
young journalists club

برف و باران در آستانه فصل هزار رنگ + فیلم

بارش باران پاییزی در لرستان + فیلم
young journalists club

طراوت باران در گیلان + فیلم

بارش باران پاییزی در لرستان + فیلم
young journalists club

مشکلی که تنها با بارش باران حل نمی‌شود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم
۱۵۲۰

ویدئویی از دانشجوی ایرانی در قبرس وایرال شد + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم
۶۹۵

دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم
۶۹۳

افزایش مهاجرت در رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم
۶۵۸

ادامه سقوط تولید آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم
۶۳۸

رشد بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در آمریکا + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.