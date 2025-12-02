باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین آنچه را که فرماندهانش به عنوان تصرف کامل شهر پوکروفسک در شرق اوکراین به او گزارش دادند، به عنوان یک پیروزی مهم پس از یک کارزار طولانی ستود و گفت که این امر به مسکو در تحقق اهداف جنگی گستردهترش کمک خواهد کرد.
روسیه که از نام دوران شوروی «کراسنوآرمِیسک» برای اشاره به این شهر استفاده میکند، از اواسط سال ۲۰۲۴ در نبرد برای تصرف پوکروفسک - که زمانی یک مرکز لجستیکی استراتژیک برای ارتش اوکراین بود - با مقاومت سرسختانه اوکراین مواجه شده بود.
پوتین که لباس نظامی بر تن داشت و در یک مرکز فرماندهی نشسته بود، در ویدیویی که دوشنبه شب توسط کرملین منتشر شد، به فرماندهان عالی ارتش گفت: «من میخواهم از شما تشکر کنم. این یک جهتگیری مهم است. همه ما میفهمیم که چقدر مهم است.»
او افزود: «این امر راهحلهایی را برای وظایفی که در ابتدای عملیات نظامی ویژه تعیین کردیم، تضمین خواهد کرد.» این اصطلاحی است که مسکو برای توصیف کمپین نظامی تقریباً چهارساله خود در اوکراین به کار میبرد.
سقوط این شهر، در صورت تأیید، به مسکو پایگاهی میدهد تا به سمت شمال و به سوی دو بزرگترین شهر باقیمانده تحت کنترل اوکراین در منطقه دونتسک - کراماتورسک و اسلاویانسک - پیشروی کند.
روسیه قصد دارد کل منطقه بزرگتر دونباس را که شامل استانهای لوهانسک و دونتسک (جایی که پوکروفسک در آن قرار دارد) است، تصرف کند.
کییف و بیشتر کشورهای غربی، اشغال این قلمرو توسط مسکو را به عنوان یک الحاق غیرقانونی رد میکنند و سوگند یاد کردهاند که سعی در جلوگیری از آن داشته باشند.
هیچ واکنش فوری از سوی اوکراین وجود نداشت. اوکراین در هفتههای اخیر گفته است که نیروهای روسی در شمال این شهر - که جمعیت پیش از جنگ آن بیش از ۶۰٬۰۰۰ نفر بود و نزدیک تنها منبع مواد معدنی زغال سنگ کک اوکراین قرار دارد - را عقب نگه داشته است.
رویترز نتوانست بلافاصله ادعاهای هیچ یک از طرفین را به طور مستقل تأیید کند، اگرچه نقشههای هر دو طرف مدتهاست نشان میدهد که این شهر تحت فشار شدید روسیه قرار دارد و نیروهای مسکو در عمق آن نفوذ کردهاند.
ادعای تصرف این شهر در حالی مطرح میشود که ایالات متحده تلاشهای خود برای دستیابی به یک معامله صلح برای اوکراین را تشدید میکند و قرار است پوتین سهشنبه بعدازظهر در مسکو با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد او، گفتوگو کند.
سقوط شهر میتواند دست مسکو را در مذاکرات تقویت کند
تحلیلگران روسی پیشنهاد کردهاند که تصرف پوکروفسک - که مهمترین دستاورد سرزمینی واحد مسکو در داخل اوکراین از زمان تصرف شهر ویران شده آودیایوکا در اوایل سال ۲۰۲۴ است - میتواند موضع مذاکرهای مسکو را تقویت کند.
زیرا این امر نشاندهنده پیشرفت معنادار نیروهای مسکو در منطقه دونتسک در زمانی است که پوتین از کییف میخواهد بقیه آن را تسلیم کند.
منطقه دنیپروپتروفسک اوکراین در غرب، که به گفته نیروهای روسیه آنها قبلاً در آن جای پایی ایجاد کردهاند، نیز در برابر پیشرویهای روسیه آسیبپذیرتر خواهد بود.
این خبر صبحگاه سهشنبه در اخبار شبکه اول دولتی روسیه پخش شد که ویدیویی از سربازان را نشان میداد که به آرامی پرچم روسیه را در مرکز شهر برافراشته بودند، در حالی که دوربین نمای وسیعتری از خسارات سنگین شهر را نشان میداد.
مهر زمانی روی ویدیو نشان میداد که بیانیه پوتین و بازدید او از مرکز فرماندهی در مکانی نامشخص در روز یکشنبه انجام شده است. انتشار آن در دوشنبه شب به نظر میرسید طراحی شده باشد تا با زمانبندی گفتوگوهای پوتین با مذاکرهکنندگان آمریکایی در مسکو هماهنگ شود.
