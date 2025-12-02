امروز به مناسبت ۱۱ آذر سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی اجلاس بزرگداشت شهید میرزا کوچک جنگلی و شهدای روحانی با حضور جمعی از مسئولان در مصلای امام خمینی ( ره ) رشت برگزار شد .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در مراسم بزرگداشت روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی و یادواره شهدای روحانی و طلبه گیلان در مصلای امام خمینی ( ره ) رشت به ویژگی های میرزا کوچک جنگلی اشاره کرد و گفت : عالمان دین در کشور در طول تاریخ بسیار بودند،‌که با بیدارگری، ظلم‌ستیزی و همراهی با مردم، تاریخ ایران را دگرگون کردند.



آیت الله فلاحتی همراهی با مردم از دیگر ویژگی های عالمان دین است افزود : عالمان دین هرگز از مردم فاصله نگرفتند و در تمام دوران حیات در کنار آنان بودند. امام خمینی(ره) یکی از عالمان دینی بود که حتی در دوران تبعید، انسان‌های بزرگی را تربیت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به زندگی میرزا کوچک جنگلی گفت: گیلان ۱۵۲ شهید طلبه دارد ، این شهدا از برکات انقلاب و نظام و روحانیت هستند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند مردم رشت در گذشته تاریخی، در دوران انقلاب و امروز افتخارات فراوان آفریده‌اند، اظهار کرد:هر نوع خدمت به مردم، خدمت به تاریخ و هویت کشور است و این افتخارات در کنار روحانیت معنا یافته است.

آیت الله فلاحتی یکی از هویت‌های افتخارآفرین ایران را مردم دانست و گفت: روحانیت همواره در حال زندگی با مردم و مبارزه با همه مشکلات و توطئه‌ها هستند.



شیخ عبدالله بلم از فعالان جبهه مقاومت در این مراسم گفت : از سرزمین ایران مردانی برخاستند که خون خودرا پاسخ ندای حق قراردارند، شهید والامقام میرزا کوچک جنگلی نامش لرزه بر دشمن می انداخت.

وی گفت: این سردار شهید دارای غیرت ملی و دینی دست بیگانه را از حرکت به این خاک کوتاه کرد.

وی تصریح کرد:یکی از نمونه های بارز دفاع از وطن، جنگ ۱۲ روزه است این جنگ به جهان نشان داد چگونه استقلال ملت ، وحدت ملت ، سطح و سواد و آگاهی و پیروی ازولایت فقیه به صحنه مقاومت روح تازه بخشید ه است.