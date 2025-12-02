باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - روح الله ایزدخواه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع ساماندهی بازار رمز ارز‌ها در کشور گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در بحث رمز ارز‌ها تصمیم خاصی نداشته که بخواهد به صحن مجلس ارائه شود اقتصاد دیجیتال یک موضوع بسیار مهمی است و کسب و کار‌های متعددی را شامل می‌شود.عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: تمایل مردم به ویژه کسبه خرد و فروشندگان خانگی به سمت اقتصاد دیجیتال در کشور روز به روز در حال بیشتر شدن است.

او افزود: طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان «تسهیل کسب و کار‌های اقتصاد رقومی یا دیجیتال» تهیه و تدوین شده است.

ایزدخواه اضافه کرد: در این طرح به بحث تسهیل مجوز دهی به کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال، تنظیم رقابت و آزادی لازم برای فعالان این حوزه در بازار و همینطور تعیین روال بررسی مباحث حقوقی و قضایی این نوع کسب و کار‌ها دیده شده چرا که کسب و کار‌های مزبور ویژگی‌های خاص و جدیدی دارند.

او ادامه داد: در حوزه‌های خدماتی متعدد عرصه اقتصاد دیجیتال دستگاه‌های مختلفی در کشور ملزم شدند که خدمات بر خط این حوزه‌ها را چگونه ساماندهی و در عین حال بخش خصوصی و مردمی را به چه نحوی وارد این قصه کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضرجلسات کمیته تخصصی طرح تسهیل کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال در حال برگزاری است و هنوز این طرح برای تصمیم گیری به صحن کمیسیون اقتصادی مجلس نیامده است.

او در ادامه ضمن اشاره به طرح دیگری تحت عنوان «مقاوم سازی نظام ارزی در کشور» افزود: این طرح از دوره قبل در مجلس تهیه شده بود.

ایزدخواه اظهار داشت: طرح مقاوم سازی نظام ارزی در این دوره اعلام اصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد در این طرح بناست شفاف سازی بیشتری در بازار ارز کشور ایجاد شودو درعین حال یک آرامش و اطمینانی به دارندگان ارز اعم از افراد حقیقی و حقوقی داده شود تا ارز خود را از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های معتبر و مجاز وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند تا این ارز‌ها به نفع اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی و فراکسیون دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت:از طرف دیگر دارندگان ارز هم نگران نباشند اگر ارز خود را در بانک سپرده گذاری می‌کنند هر زمانی که بخواهند بتوانند به صورت ارزی تحویل بگیرند برآورد‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار افراد است که اگر این مبالغ در چرخه اقتصادی وبانکی کشور قرار گیرد خیلی از مشکلات مملکت را می‌تواند رفع کند.