مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از گسترش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به بازار اوراسیا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت اظهار کرد: همکاری‌های خوبی در سال‌های اخیر میان بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی ایران با روسیه و کشور‌های اوراسیا آغاز شده که نتیجه آن، رشد صادرات به این کشور‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی ایرانی با حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در روسیه توانسته‌اند خود را معرفی و جایگاه مناسبی در بازار این کشور پیدا کنند، گفت: صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز همسو با دیگر شرکت‌های فعال در صنعت می‌توانند با توجه به وجود تقاضا در بازار‌های اوراسیا حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره برگزاری نمایشگاه روپلاستیکا بیان کرد: هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی با حضور خود در قالب پاویون جمهوری اسلامی ایران به‌صورت متمرکز در این نمایشگاه می‌توانند توانمندی‌های خود را برای شرکت‌های روسی به نمایش بگذارند و زمینه لازم برای افزایش صادرات در آینده فراهم شود.

نمایشگاه روپلاستیکا، هفتم تا ۱۰ بهمن در مسکو برگزار می‌شود.