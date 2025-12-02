تلاش برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد/ تأکید بر هوشمندسازی معادن و فیبر نوری  

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه السادات حسینی راد؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جریان سفر به کرمان و حضور در جلسه شورای اداری این استان، بر لزوم سرمایهگذاری سنگین برای توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت فناوری در تمامی ابعاد زندگی، اظهار داشت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تکلیف برنامهای ما افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد است، در حالی که این سهم در حال حاضر زیر ۵ درصد قرار دارد. برای تحقق این هدف، به سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری نیاز داریم.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان کرمان، این استان را دارای پتانسیلهای بالقوه و بالفعل بالایی در حوزه ارتباطات دانست. وی افزود: کرمان به دلیل وجود معادن و صنایع بزرگ، پهنه جغرافیایی گسترده و به ویژه نیروی انسانی نخبه و دانشگاههای پرافتخار، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال دست یابیم، چارهای جز هوشمندسازی صنایع و معادن در دستور کار قرار دادن نداریم و کرمان میتواند در این زمینه نقش مرجعیت داشته باشد.
وزیر ارتباطات به پروژههای در دست اقدام در این استان اشاره کرد و گفت: ۴۳۷ پروژه با سرمایهگذاری ۱۹ هزار میلیارد ریال در کرمان تعریف شده است. یکی از این پروژهها، مجتمع ICT استان است که با توجه ویژه به بانوان، میتواند به یک مرکز توانمندسازی بینالمللی تبدیل شود.
هاشمی با تأکید بر اهمیت زیرساختهای ارتباطی، به موضوع مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه ماندگار، بسترساز تحول دیجیتال و اقتصاد جدید است که در کرمان نیز آغاز شده و در بم افتتاح شده است. ما باور داریم که کرمان به زودی جزو استانهای پیشرو در این زمینه خواهد بود و در توسعه شبکه سیار نسل پنجم نیز پیشگام خواهد شد.
وزیر ارتباطات، عدالت ارتباطی را یکی از اولویتهای دولت چهاردهم دانست و افزود: اتصال روستایی به شبکه ملی اطلاعات (USO) برای ما اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این اقدام، تحولی مورد نیاز کشور است و خدمات را به صورت عادلانه در اختیار همگان قرار میدهد.
هاشمی همچنین به اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: کرمان جزو استانهای صادرکننده محتوا به ویژه در پارک فناوری است. در کنار تولید محتوا، هوش مصنوعی یک فرصت بیبدیل برای کشورهایی با سابقه مذهبی و تمدنی مانند ایران است. ما آمادگی داریم برای ایجاد کنسرسیومی مبتنی بر هوش مصنوعی با محوریت کرمان اقدام کنیم.
وی در پایان به طرح «ایران دیجیتال» اشاره کرد که هدف آن ترغیب دانشآموزان متوسطه به آموزشهای اقتصاد دیجیتال است.