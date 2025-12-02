باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۲۵ هزار و ۴۶۷ واحد در سطح ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار واحد ایستاد. فملی، وغدیر و شپدیس سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، داترا و مهرگان سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶ هزار و ۱۷۶ واحد در ارتفاع ۹۵۰ هزار و ۵۸ واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۶۲۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین خودرو وشیمیایی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و میدکو ۲ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و میدکو ۲ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.