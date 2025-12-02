باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری‌آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور روز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: از جمله مهمترین دستگاه‌هایی که با این ستاد همکاری دارند می‌توان به وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین، حوزه‌های علمیه خواهران و برادران اشاره کرد.

وی افزود: این ستاد در حوزه فعالیت خود چهار رسالت اصلی از جمله ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نظارت، هدایت آمران به معروف و پرداختن به مباحث عفاف و حجاب را دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در خصوص جزییات برنامه‌های این ستاد در حوزه‌های مختلف، یادآور شد: حوزه ترویج و آموزش از جمله برنامه‌های مهم ما محسوب می‌شود و آموزش‌ها نیز به ۲ شکل عمومی (مجازی) و اختصاصی یا تخصصی (حضوری برای کارمندان و اصناف) ارائه می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون پنج دوره آموزشی شامل دوره آمران به معروف، خانواده متعالی، دوره مطالبه‌گری در حکمرانی، دوره سبک زندگی، دوره دشمن‌شناسی و دوره مهدویت در سامانه ستاد برگزار شده، خاطرنشان کرد: در آموزش پایه، مباحث حقوقی و جامعه‌شناختی در تعاملات رفتاری گنجانده شده و در بخش علمی نیز برگزاری نشست‌های علمی و کرسی‌های آزاداندیشی با محوریت موضوعاتی مانند نگاه حکومت دینی در دستور کار این ستاد بوده است.

این مسئول ادامه داد: برنامه‌هایی با عنوان مسوولیت‌های اجتماعی و کنشگری مسوولانه برای تولید گفتمان اجرا و در بخش هنر و رسانه نیز تولیدات رسانه‌ای انجام و در جشنواره فیلم فجر نیز امر به معروف برپا شد، دور اول جشنواره معروف برگزار و پوستر دور دوم آن امروز رونمایی شد، همچنین راه‌اندازی بخش پادکست هم در دستور کار این ستاد قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری ادامه داد: در حوزه نظارت نیز نظارت بر اجرای اصل هشتم قانون اساسی و شورا‌های اداری در دستور کار می‌باشد که تشکیل ۱۲۰ کارگروه در هفت محور در دستگاه‌های اجرایی به منظور ارایه راهکار برای ترویج معروف و جلوگیری از منکر در ادارات انجام شده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع که آیا شکایات از ادارات پیگیری می‌شود یا خیر، افزود: بررسی چگونگی رضایت‌مندی جامعه از دستگاه‌های اداری در نظام جمهوری اسلامی از جمله وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

این مسئول در خصوص حمایت از آمران به معروف، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه ثنا برای حمایت از آمران و بهره‌گیری از ظرفیت جهادگران و حقوقدانان و همچنین راه‌اندازی کمیته جانبازی و شهادت برای افرادی که در این مسیر دچار حادثه می‌شوند، این کمیته پس از بررسی پرونده‌ها، حمایت‌های پزشکی و حقوقی ارایه و در صورت احراز شرایط، حکم جانبازی یا شهادت صادر می‌کند.

وی در خصوص حوزه عفاف و حجاب، اظهار کرد: پیگیری شاخص‌های مربوطه و برگزاری دوره‌هایی مانند تربیت مربی و کنشگری اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و این ستاد در این زمینه ۲ وظیفه اصلی برعهده دارد.

وی به نقش اصلی مردم در ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: در این زمینه، سند جامع امر به معروف و نهی از منکر براساس نامه ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب و به مرجع تشخیص مصلحت نظام برای تایید نهایی ارجاع شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، سه محور کاری ستاد شامل کار‌های ابلاغی از مرکز، برنامه‌های اقتضایی و کارزار‌های تعیین شده توسط استان را یادآور شد و افزود: چهار شعار اساسی معنویات (با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری) از جمله مطالبات مردمی، قانون‌گرایی و تعامل با دستگاه‌ها رویکرد کلی ستاد را شکل داده است.

به گفته این مقام مسئول، ستاد امر به معروف و نهی از منکر حتی در مطالبات مردمی مانند مشکلات کارگری یا در مواردی که تجمعات شکل می‌گیرد، ورود پیدا می‌کند و مسایل مربوط به راه، بهداشت، محیط زیست، ورزش، عفاف و حجاب و دیگر موارد را اگر به عنوان مطالبه مردمی مطرح شود، توسط این ستاد به عنوان واسطه‌ای بین مردم و حاکمیت پیگیری می‌کند.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تاکید کرد: از دیگر ماموریت‌های این ستاد می‌توان به صیانت از بیت‌المال و ترویج فرهنگ الگوی مصرف (مانند طرح سفیران آب در بحث مصرف انرژی) اشاره کرد چرا که ساختار این ستاد مردمی، مستقل و چابک بوده و حاکمیت نیز آن را به عنوان یک سازمان یا وزارتخانه بزرگ تعریف نکرده تا مردم نقش فعال‌تری در آن داشته باشند.

پوستر دومین جشنواره بین المللی امر به معروف و نهی از منکر (معروف) با شعار هنر، رسانه و مسوولیت اجتماعی در این شنست رونمایی شد.

دومین جشنواره بین‌المللی امر به معروف و نهی از منکر از تمامی هنرمندان، فیلمسازان، تولیدکنندگان محتوا و عموم مردم دعوت می‌کند تا آثار خود را در قالب‌های فیلم کوتاه، پویانمایی، نماهنگ، مستند و پادکست به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

این رویداد بین‌المللی با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، فراخوان این جشنواره از ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز و آخرین مهلت برای ارسال آثار ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ خواهد بود و آثار منتخب در ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ معرفی شده و مراسم پایانی جشنواره در بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

منبع: ایرنا