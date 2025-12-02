باشگاه خبرنگاران جوان؛ صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح دستاورد‌های سفر هیات تجاری اتاق ایران به کشور کوبا و دیدار با مقامات این کشور در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی هاوانا ۲۰۲۵، گفت: در دیدار‌ها و بازدید‌هایی که در نمایشگاه بین‌المللی هاوانا صورت گرفت، به تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی و تجاری کشور کوبا و نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های این کشور به منظور هدفگذاری در روابط تجاری با این کشور و ترسیم یک نقشه تجاری واقع‌بینانه بین ایران و کوبا دست پیدا کردیم.

رییس اتاق ایران افزود: با توجه به رویکرد مثبت رییس‌جمهور، وزرای صنعت، تجارت داخلی و تجارت و سرمایه گذاری خارجی و رییس اتاق بازرگانی کوبا نسبت به کیفیت و تنوع محصولات ایرانی، بستر مناسب و نیاز بیشتری برای عرضه برند‌های ایرانی در بازار کوبا به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی، پوشاک و کفش و اقلام و کالا‌های مصرفی از جمله لاستیک و باتری وجود دارد.



تاثیر استمرار تحریم‌های اقتصادی بر سیمای کوبا

حسن‌زاده در تشریح تاثیر استمرار تحریم‌های اقتصادی بر سیمای کوبا، به وسیع بودن بافت‌های فرسوده در ساختار شهری و همچنین راکد ماندن بسیاری از کارخانجات در کوبا اشاره کرد و بیان داشت: کشور کوبا برای تحول و همچنین توسعه گردشگری، نیازمند ایجاد یک نهضت عمرانی با رویکرد بازآفرینی شهری و بهسازی اماکن و همچنین به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و گردشگری است؛ بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران یکی از عرصه‌های پرکار برای ورود اقتصادی ایران به کوبا محسوب می‌شود.

رییس اتاق ایران افزود: کوبا در زمانی صادرکننده اول شکر به همه دنیا بوده است، اما امروز موقعیت خود را در این صنعت از دست داده و اغلب واحد‌های کشت و صنعت نیشکر در این کشور به تعطیلی کشیده شده است.

او با اشاره به وجه مشترک ایران و کوبا در زمینه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه دو کشور از سوی کشور‌های ثالث، افزود: با وجود اینکه اقتصاد ایران و کوبا هر دو تحت تاثیر تحریم هستند، اما اثری که بازه زمانی طولانی اعمال تحریم بر اقتصاد این کشور گذاشته است، بسیار فراتر و شدیدتر از تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم بوده است. البته استمرار و تشدید تحریم‌ها علیه کشور ما نیز برای فعالان اقتصادی نگران کننده است و انتظار داریم دولتمردان و دستگاه دیپلماسی، تدبیر لازم در این زمینه بیندیشند.

حسن‌زاده با بیان اینکه رویکرد‌های نظام سوسیالیستی – کمونیستی در کوبا و محرومیت در حوزه حقوق شهروندی و مالکیت خصوصی منجر به تقویت تاثیرات عمیق تحریم بر اقتصاد این کشور و مشکلات در عرصه رفاه عمومی شده است، تصریح کرد: زمین‌گیر شدن تولید، عدم تحرک اقتصادی، محدود بودن اقلام صادراتی، بهره‌برداری حداقلی از منابع طبیعی و معدنی خدادادی و محدود شدن اشتغال نیروی کار در حوزه خدمات از بارزترین جلوه‌های عدم توسعه یافتگی در کوبا است.

مقایسه تاثیر تحریم‌ها بر ایران و کوبا

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از محور‌هایی که فعالان اقتصادی حاضر در هیات تجاری ایران به آن اشاره می‌نمودند، مقایسه وضعیت اقتصادی و شهروندی ایران و کوبا بود و در این جمع بندی مطرح می‌شد که هر چند که ایران با ظرفیت‌های خدادادی و نیروی انسانی توانمند و تمدن غنی که دارد باید خیلی جلوتر از وضعیت فعلی باشد، اما مقایسه ایران و کوبا، نشان می‌دهد که در زمینه مدیریت تحریم‌ها و ایجاد رفاه عمومی در کشور بسیار بهتر عمل کرده‌ایم.

حسن‌زاده بیان داشت: وضعیت زندگی مردم کوبا که با محدودیت دسترسی به ابتدایی‌ترین نیاز‌ها مواجه هستند، درس عبرتی برای کسانی است که در مقابل رویکرد‌های توسعه‌گرایانه و همچنین گسترش بخش خصوصی و مردمی، به دفاع از رویکرد‌های سوسیالیستی می‌پردازند. وضعیت کوبا که متاثر از تاثیر تشدید و استمرار طولانی مدت تحریم‌ها در یک کشور است باید برای دولتمردان و فعالان سیاسی همه کشور‌ها درس‌آموز باشد.



توافقات اتاق ایران و مقامات دولتی و اتاق بازرگانی کوبا

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح دستاورد‌های هیات تجاری ایران به هاوانا، بیان داشت: مقامات کوبا در زمینه پذیرش و زمینه‌سازی حضور شرکت‌های ایرانی معتبر در این کشور ابراز علاقمندی کردند و قرار شد یک شرکت ایرانی، به طور مستقیم و بی‌واسطه به بازاریابی برای محصولات ایرانی در بازار کوبا بپردازد.

او به پیگیری اتاق ایران درباره کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران ایرانی و همچنین ارائه تضمین‌های لازم برای بازگشت سرمایه فعالان اقتصادی ایرانی از مقامات کوبایی اشاره کرد و افزود: وزیر تجارت کوبا تاکید کرد که در‌های کشور کوبا کاملا باز هستند و بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران می‌توانند بر روی حمایت‌های دولت این کشور حساب کنند. این مقام دولت کوبا تاکید کرد که دولت و بخصوص وزارت تجارت خارجی کوبا نیز ریسک سرمایه‌گذاری و ورود بازرگانان ایرانی به بازار کوبا را به حداقل می‌رساند.

حسن‌زاده از پیشنهاد وزیر تجارت خارجی کوبا برای راه‌اندازی یک مجموعه کشت و صنعت در کوبا با حضور سرمایه‌گذاران ایرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به این پیشنهاد، دولت کوبا آمادگی دارد در گام اول، یک پروژه کشت و صنعت نیشکر با سرمایه‌گذاران ایرانی تعریف کند؛ به نحوی که یک کارخانه تولید شکر راه‌اندازی شود و در زمین‌های اطراف کارخانه، کشت نیشکر صورت گیرد. این پروژه هم می‌تواند در قالب شراکت اقتصادی صورت گیرد و یا به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم از طرف شرکت‌های ایرانی باشد.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا با محوریت پررنگ شدن نقش سفارتخانه‌ها و اتاق‌های بازرگانی دو کشور ترسیم شود، افزود: در جریان این مذاکرات، مقرر شد رییس اتاق بازرگانی کوبا به ارائه صنایع و کارخانجات راکد کوبا به اتاق بازرگانی ایران بپردازد تا پس از مطالعه تخصصی بر روی آنها درباره سرمایه‌گذاری جهت احیا و بازسازی این صنایع بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم و فراخوان جذب سرمایه‌گذار ایرانی در این زمینه صادر شود.



حسن‌زاده افزود: همچنین رییس‌جمهور کوبا تاکید کرد که فهرست نیازمندی‌های این کشور و حوزه‌های علاقمندی دولت کوبا برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی ایران از طریق سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا به اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌شود. با این رویکرد مثبت دولتمردان کوبا، توسعه صادرات ایران به کوبا حتی در کوتاه مدت نیز بسیار قابل حصول و دست یافتنی است.

هدیه اتاق ایران به طوفان‌زدگان شرق کوبا



رییس اتاق ایران با قدردانی از سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا بخاطر هماهنگی ملاقات‌های موثر با مقامات دولتی و اتاق بازرگانی کوبا، گفت: مبلغی برای خریداری بیش از ۸ تن برنج برای کمک به طوفان‌زدگان شرق کوبا در اختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا قرار گرفت تا در راستای مسئولیت اجتماعی اتاق ایران در کمک به کشور دوست و برادر کوبا هزینه شود. همچنین با حمایت اتاق ایران، از طریق یک شرکت تولیدکننده کفش ایرانی که در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه هاوانا حضور داشت، ۲ هزار جفت کفش برای نیازمندان کوبا ارسال می‌شود.



حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد که در سایه دیپلماسی اقتصادی فعال و حمایت‌های دو دولت جمهوری اسلامی ایران و کوبا، مسیر برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارت دو کشور هموار شود. توسعه تجارت ایران و کوبا می‌تواند الگویی برای ترسیم نقشه همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های بلوک تحریم باشد.