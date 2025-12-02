وزارت ورزش و جوانان طی پیامی نایب‌قهرمانی ایران در دو بخش آماتوری و حرفه‌ای رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش‌اندام را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان، متن پیام به این شرح است: موفقیت ملی‌پوشان بدنسازی ایران در کسب دو عنوان باارزش نایب‌قهرمانی جهان در بخش‌های بزرگسالان آماتور و نیمه‌حرفه‌ای مسابقات جهانی ۲۰۲۵ عربستان را به ملی‌پوشان، مربیان و مدیران همچنین علاقمندان این رشته، تبریک می‌گوییم.

ملی‌پوشان کشور با برنامه‌ریزی فدراسیون و تمرین مستمر و تخصص خود توانستند ۲۲ مدال در رشته‌های متنوع از فیتنس چلنج تا بادی‌بیلدینگ و فیزیک کسب کنند، دستاوردی که نشان‌دهنده آمادگی و سطح فنی بالای ورزشکاران ایرانی در صحنه جهانی است.

موفقیت‌های اخیر را پاس می‌داریم و امیدواریم که این دستاورد، انگیزه‌ای برای ارتقای این رشته باشد.

برچسب ها: رقابت های جهانی بدنسازی و پرورش اندام ، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
خبرهای مرتبط
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسی برترین گلزن جهان شد
بررسی علل ناکامی نوجوانان در جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
تغییر فیفا در اعلام زمان بازی‌های جام جهانی
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
مرادی: ۳ داور گزینه‌های نهایی قضاوت دربی هستند
صعود زنان و سقوط برادران عالمیان و فرجی در جدیدترین رنکینگ جهانی پینگ‌پنگ
دولت فوتبالی یا فوتبال دولتی است؟
طالبی: روند تیم های مدعی به جذابیت لیگ کمک می کند/حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما شده است
آخرین اخبار
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
پیام وزارت ورزش و جوانان پس از نایب‌قهرمانی ایران در دو بخش آماتوری و حرفه‌ای رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش‌اندام
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
ما باید از قهرمانی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دفاع کنیم/ نگران افت رنکینگ والیبال نشسته نیستیم
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
محل استقرار سرخابی‌ها در اراک مشخص شد/ همه عوامل دربی میهمان امیر کبیر!
توسعه عملکرد کمک داور ویدئویی در جام جهانی ۲۰۲۶
دولت فوتبالی یا فوتبال دولتی است؟
صعود زنان و سقوط برادران عالمیان و فرجی در جدیدترین رنکینگ جهانی پینگ‌پنگ
تغییر فیفا در اعلام زمان بازی‌های جام جهانی
مسی برترین گلزن جهان شد
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
مرادی: ۳ داور گزینه‌های نهایی قضاوت دربی هستند
طالبی: روند تیم های مدعی به جذابیت لیگ کمک می کند/حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما شده است
بررسی علل ناکامی نوجوانان در جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا
درخشش نمایندگان ایران در مسابقات جهانی کیوکوشین ماتسوشیما
هندبال زنان جهان؛ هت‌تریک شکست‌های ایران با باخت مقابل سنگال
علوی: تا فردا تکلیف حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی مشخص می‌شود
تحلیل فنی از دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان
مهرانپور: سحرخیزان باید از خودگذشتگی را یاد بگیرد
قلعه‌نویی برای قرعه‌کشی جام جهانی به آمریکا می‌رود
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ ناکامی نمایندگان ایران در مارپیچ کوچک
پایان کار اسکیت‌بازان فری استایل در قهرمانی جهان بدون کسب مدال
درخشش دختر شطرنج‌باز ایران در آسیا
پیمان جبلی در جمع قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی/ پیشنهاد راه‌اندازی کانال تلوبیونی کُشتی
یامال: می‌خواستم برای تیم ملی مراکش بازی کنم!
صعود اسپانیا و آرژانتین به نیمه‌نهایی جام جهانی فوتسال زنان
از سرگیری لیگ برتر هندبال بعد از وقفه ۴۰ روزه/ پنجمین برد سایپا در هفته پنجم