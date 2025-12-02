باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان، متن پیام به این شرح است: موفقیت ملیپوشان بدنسازی ایران در کسب دو عنوان باارزش نایبقهرمانی جهان در بخشهای بزرگسالان آماتور و نیمهحرفهای مسابقات جهانی ۲۰۲۵ عربستان را به ملیپوشان، مربیان و مدیران همچنین علاقمندان این رشته، تبریک میگوییم.
ملیپوشان کشور با برنامهریزی فدراسیون و تمرین مستمر و تخصص خود توانستند ۲۲ مدال در رشتههای متنوع از فیتنس چلنج تا بادیبیلدینگ و فیزیک کسب کنند، دستاوردی که نشاندهنده آمادگی و سطح فنی بالای ورزشکاران ایرانی در صحنه جهانی است.
موفقیتهای اخیر را پاس میداریم و امیدواریم که این دستاورد، انگیزهای برای ارتقای این رشته باشد.