باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان بازغی با اعلام استعفای خودش از ریاست انجمن بازیگران به دلایل شخصی و کاری نوشت:

«اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چند سال، استعفای خود را به دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام می‌کنم.

در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شأن و شخصیت اعضا قدم بردارم. همواره به‌عنوان عضوی از خانواده سینما در کنار این انجمن خواهم ایستاد.

امیدوارم دوستانم در هیأت مدیره انجمن، نقشه راهی روشن و امیدوارانه‌ای را که ترسیم کرده‌اند، به سلامت و موفقیت به انجام برسانند.»