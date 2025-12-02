باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور امروز در حاشیه مراسم همکاری مشترک معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به همکاری خوب بین سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی، افزود: حضور شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند برای یکی از مهمترین دستگاه‌های اجرایی دولت مؤثر باشد. هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی به معنای احترام به مؤدیان است؛ افرادی که قصد دارند مالیات خود را پرداخت کنند، وقتی سیستم هوشمند باشد، راحت‌تر می‌توانند ارتباط برقرار کنند و در عین حال تکریم می‌شوند.

وی شفافیت در امور مؤدیان را از دیگر مزایای هوشمندسازی امور مالیاتی عنوان کرد و افزود: این شفافیت در محاسبات موجب می‌شود که مؤدیان بتوانند مشاهده کنند که بر اساس چه موضوعی و طبق چه قانونی مالیات خود را پرداخت می‌کنند. بخش دیگری که اهمیت دارد، عدالت در دریافت مالیات است؛ با هوشمندسازی، خطا‌های سهوی و عمدی افراد کاهش یافته و عدالت مالیاتی برقرار می‌شود.

افشین تأکید کرد: مالیات دریافتی صرف توسعه زیرساخت‌های کشور و افزایش رفاه عمومی خواهد شد و امیدواریم با همکاری گسترده‌تر، اثرگذاری هوشمندسازی و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوآورانه در سازمان امور مالیاتی بیشتر مشاهده شود.

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به اجرای طرح مؤدیان هوشمند ادامه داد: در این زمینه همکاری جدیدی را با سازمان آغاز کردیم و پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده بتوانیم اثرات این اقدامات را مشاهده کنیم و مردم از مزایای فناوری در زندگی روزمره خود بهره‌مند شوند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور درباره وضعیت ایجاد بانک داده برای هوشمندسازی نظام مالیاتی، گفت: یکی از مهمترین بخش‌ها در اداره مالیاتی، ایجاد یک بانک بزرگ داده است. همانند کشور‌های دیگر، ما نیز دو تا سه اپراتور هوش مصنوعی خواهیم داشت که مشابه اپراتور‌های تلفن همراه مانند همراه اول و ایرانسل عمل می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر اپراتور‌های هوش مصنوعی، یک یا دو اپراتور داده نیز خواهیم داشت که می‌توانند داده‌ها را به‌صورت بی‌نام در اختیار افراد قرار دهند. با استفاده از قابلیت تعامل‌پذیری، این داده‌ها قابل پردازش خواهند بود و پردازش داده‌ها امکان مشاهده رشد هوش مصنوعی و بهره‌برداری بهتر از آن را فراهم می‌کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با اشاره به جلسه اخیر ستاد هوش مصنوعی که با حضور دکتر عارف و رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در این جلسه بر بررسی و صدور مجوز برای راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی و اپراتور داده تأکید شد. این پروژه کمی زمان‌بر است، زیرا نیاز به هماهنگی‌های قانونی و زیرساختی دارد تا اعلام عمومی شود.

وی افزود: امیدواریم اولین اپراتور هوش مصنوعی و اپراتور داده در سال جاری راه‌اندازی شود. این اپراتور‌ها برای کل کشور فعالیت خواهند کرد و محدود به یک سازمان خاص نیستند. یکی از مزیت‌های مهم این اقدام، امکان بهره‌برداری از داده‌های بسیار ارزشمند موجود در سازمان‌هاست.

منبع: ایسنا