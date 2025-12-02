باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، در یک نشست توجیهی برای رسانه‌های هندی که توسط اسپوتنیک هند سازماندهی شده بود، گفت که روسیه بسیار قدردان تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به صلح «از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک» است.

او موضع اتحادیه اروپا در این مورد را مورد انتقاد قرار داد و این بلوک را متهم کرد که سعی دارد دارایی‌های مسدود شده روسیه را «بدزدد».

اظهارات پسکوف پس از گزارش پولیتیکو اروپا مطرح شد که حاکی از مخالفت آمریکا با استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وام به اوکراین بود. در همین حال، گفته شد که بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز با مشارکت در چنین رویه‌هایی مخالف است. همچنین مایکل مک‌گراث، کمیسر دادگستری اروپا، به پولیتیکو گفت که اتحادیه اروپا به آمریکا تأکید کرده که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نمی‌تواند به دلیل جنایات جنگی که کشورش به طور ادعایی در اوکراین مرتکب شده، مورد عفو قرار گیرد.

کرملین: روسیه به صادرات نفت به هند ادامه می‌دهد

سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه گفت که روسیه علیرغم تحریم‌های اعمال شده علیه بزرگترین شرکت‌های نفتی این کشور، همچنان یک «تأمین‌کننده بسیار مهم» انرژی برای هند است. او «برخی کشور‌ها و سازمان‌ها» را متهم کرد که سعی در ایجاد مانع در روابط روسیه و هند دارند و تکرار کرد که مسکو تحریم‌های انرژی را غیرقانونی می‌داند.

پسکوف پیش از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به هند در روز‌های ۵ و ۶ دسامبر، گفت که دو کشور یک «بسته مهم از اسناد» را امضا خواهند کرد. وی افزود که پوتین و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، امکان افزایش حجم صادرات هند به روسیه را بررسی کرده و درباره اشکال مختلف همکاری از جمله دفاعی بحث خواهند کرد.

منبع: اسپوتنیک