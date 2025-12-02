سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه میانجی‌گری ایالات متحده در مذاکرات برای دستیابی به صلح در اوکراین را «بسیار مؤثر» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، در یک نشست توجیهی برای رسانه‌های هندی که توسط اسپوتنیک هند سازماندهی شده بود، گفت که روسیه بسیار قدردان تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به صلح «از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک» است.

او موضع اتحادیه اروپا در این مورد را مورد انتقاد قرار داد و این بلوک را متهم کرد که سعی دارد دارایی‌های مسدود شده روسیه را «بدزدد».

اظهارات پسکوف پس از گزارش پولیتیکو اروپا مطرح شد که حاکی از مخالفت آمریکا با استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وام به اوکراین بود. در همین حال، گفته شد که بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز با مشارکت در چنین رویه‌هایی مخالف است. همچنین مایکل مک‌گراث، کمیسر دادگستری اروپا، به پولیتیکو گفت که اتحادیه اروپا به آمریکا تأکید کرده که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نمی‌تواند به دلیل جنایات جنگی که کشورش به طور ادعایی در اوکراین مرتکب شده، مورد عفو قرار گیرد.

کرملین: روسیه به صادرات نفت به هند ادامه می‌دهد

سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه گفت که روسیه علیرغم تحریم‌های اعمال شده علیه بزرگترین شرکت‌های نفتی این کشور، همچنان یک «تأمین‌کننده بسیار مهم» انرژی برای هند است. او «برخی کشور‌ها و سازمان‌ها» را متهم کرد که سعی در ایجاد مانع در روابط روسیه و هند دارند و تکرار کرد که مسکو تحریم‌های انرژی را غیرقانونی می‌داند.

پسکوف پیش از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به هند در روز‌های ۵ و ۶ دسامبر، گفت که دو کشور یک «بسته مهم از اسناد» را امضا خواهند کرد. وی افزود که پوتین و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، امکان افزایش حجم صادرات هند به روسیه را بررسی کرده و درباره اشکال مختلف همکاری از جمله دفاعی بحث خواهند کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، جنگ اوکراین و روسیه ، صادرات نفت به هند
خبرهای مرتبط
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
فدریکا موگرینی بازداشت شد
رایزنی تلفنی مکرون و ترامپ درباره اوکراین
گره کور دیپلماسی صلح در اوکراین؛ پوتین و کی‌یف در دو سوی میدان نبرد
چرا طرح صلح ترامپ بعید است به جنگ روسیه در اوکراین پایان دهد؟
تلاش دیپلماتیک آمریکا در مسکو؛ دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین برای ترسیم نقشه خروج از جنگ اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند